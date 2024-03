El Rosgan vendió 25 mil cabezas en San Nicolás

En una semana donde Expoagro marcó la agenda del campo,Rosganpuso 25.000 animales de invernada a la venta mostrando todo su potencial como mercado. Con un volumen importante de oferta, los valores se mostraron con un incremento promedio del 10% respecto de hace un mes.

Con el comienzo visible de la zafra la oferta de animales empezó a ser abundante y en la Mega muestra del campo los productores quisieron enviar sus mejores lotes, con una calidad muy destacada desde 9 provincias 198 productores remitieron desde 146 localidades, mostrando su conformación federal de este mercado.

Las distintas categorías tuvieron en promedio un incremento del 10% en sus precios comparado con el remate de un mes atrás, mostrando que la ganadería sigue sostenida en la demanda principalmente de los invernadores tradicionales, con una actitud más cauta en los lotes mixtos por el sistema de confinamiento que no encuentra en el gordo todavía precios que le reditúen. La industria frigorífica tiene presencia mostrando su interés en los novillos y novillitos aunque en la vaca de invernada con destino a China estuvo más tranquila.

La demanda mostro firmeza en los lotes que tenían un poco más de plazo, vendiéndose la mayor parte a los 30 días pero cuando aparecían lotes de 30 y 60 días se pagaba un precio mayor, este año el financiamiento bancario no logró ofrecer tasas muy atractivas y no permitió darle un plus de precio que movilizara a la demanda.

Remate Rosgan en Expoagro San Nicolás - 06/03/2024 Categoría Cabezas Promedio Terneros 6.490 $ 2.194,12 Novillitos 2.736 $ 1.931,81 Novillos 747 $ 1.663,12 Terneros/as 5.127 $ 1.942,05 Novillos/Vaq. 373 $ 1.813,87 Terneras 3.614 $ 1.869,28 Vaquillonas 862 $ 1.624,14 Vacas Invernada 410 $ 1.176,11

Próximos remates

La actividad del Rosgan continuará este lunes 18 desde la localidad de Concordia con la firma Gananor Pujol que pondrá a la venta más de 5.000 animales, desde la costa del Uruguay los lotes con una gran genética pondrán una oferta más que importante.

El miércoles 20 la totalidad de las Casas Consignatarias de Rosgan en su segundo remate habitual conjunto del mes de marzo dispondrán de 10.000 cabezas, desde cada una de sus localidades y por Canal Rural ofrecerán desde distintas provincias un inicio de zafra que promete ser importante.

Para finalizar el mes la firma Reggi y Compañía desde la localidad de Chajarí el 27 de marzo pondrá a la venta más de 5.000 animales, las remisiones prometen ser de una gran calidad y representativa de la región litoral donde concentran la mayoría de su presencia comercial.

En este inicio de zafra la salida de hacienda comienza a ser abundante y preanuncia un año comercialmente importante para el sector, la reducción de nacimientos de terneros terminó siendo menor al imaginado tiempo atrás con lo cual volveremos a repetir una oferta importante, las lluvias que en muchas zonas productivas causaron problemas siguen siendo una buena noticia para un país que pasó sequías extremas y permiten pensar que se llegará al otoño con una buena provisión de pasto.