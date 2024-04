River repetiría equipo para ir a Córdoba por la clasificación

El técnico de River Plate, Martín Demichelis, tendría previsto repetir la misma formación que viene de vencer a Nacional de Montevideo por 2 a 0 en la Copa Libertadores de América para el partido de este lunes en que el equipo Millonario buscará la clasificación a los cuartos de final de la Copa de Liga en su visita a Instituto.

Después de la remontada frente a Rosario Central y la última victoria frente al Bolso por el torneo continental, en partidos que se disputaron en el estadio Monumental, el Millonario viajará en las próximas horas a la ciudad de Córdoba para enfrentar a la Gloria por la 14ta fecha, última de la etapa clasificatoria en el Grupo A de la Copa de la Liga Profesional.

Teniendo en cuenta que entre lunes y martes se define los equipos que jugarán los cuartos de final, y que no hay compromisos internacionales a la vista, River podrá repetir el último once cuando este lunes visite a partir de las 20 a Instituto en el estadio Juan Domingo Péron de Alta Córdoba, lugar que el Millonario no pisa hace más de 30 años.

Así las cosas, todo indicaría que Demichelis le renovará la confianza al equipo que viene de vencer a Nacional. Esto es: Franco Armani; Marcelo Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Diaz, Enzo Diaz; Rodrigo Villagra; Ignacio Fernández, Rodrigo Aliendro, Claudio Echeverri; Pablo Solari y Miguel Borja.

El equipo de Martín Demichelis depende de sí mismo para clasificar y sólo necesita de un empate para poder estar en los cuartos de final; a raíz de eso el técnico no se guarda nada y la idea es repetir el once que le ganó cómodamente al Bolso el pasado jueves.

River viene de dar vuelta el resultado y vencer por 2 a 1 a Rosario Central, pese al empate de Vélez y Argentinos, más el triunfo de Independiente ante Banfield en el Sur, quedó en el tercer puesto con 24 puntos. La cima la comanda justamente el Bicho, con 25 unidades, y después Barracas Central acecha con las mismas unidades, pero los dos se cruzarán en esta última jornada. Talleres completa el cuarto lugar con 23 puntos.