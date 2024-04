Relax en una bodega biodinámica

Alpamanta es una bodega certificada orgánica y biodinámica que nació en 2005 en Mendoza, propiedad de Andrej Razumovsky de Austria, André Hoffman de Suiza y Jérémie Delecourt, de Francia. Tiene una filosodía biodinámica que se aplica en todos sus procesos de elaboración, producción y cuidado de las 35 ha de viñedos que posee.

La intención es preservar el equilibrio natural del ecosistema en el viñedo, a los que se incorporó un establecimiento boutique que logra plantas saludables (las más verdes que se ven en la provincia), buenos rendimientos y complejidad aromática sin contaminar los suelos.

En 2023 se consagró como “Organic Initiative of the Year” (Mejor Iniciativa Orgánica del año), reconocimiento otorgado por The Drinks Business Green Awards 2023 por "haber pensado en todos los ángulos imaginables de la producción de vino ambientalmente sostenible”.

En idioma nativo local, Alpamanta significa “amor por la tierra”, sentimiento que se percibe en cada uno de sus espacios por lo que la visita bien vale la pena, pues se aprende mucho de sustentabilidad y aprovechamiento de los recursos del suelo.

Ubicada en Ugarteche, Luján de Cuyo, a unos 38 km de Mendoza Capital, se ocupa de poner en valor la importancia de nuevas formas de elaborar vino que sean ambientalmente conscientes para cuidar los recursos naturales y preservar el planeta para futuras generaciones. Además ofrecen visitas en las que se comparten conceptos de la agricultura biodinámica y de los procesos orgánicos, buscando que convivan de manera armónica los reinos mineral, animal, vegetal y humano.