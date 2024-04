Hackeo: publicaron más de 115 mil fotos de ciudadanos argentinos robadas

Un archivo con 116.459 fotografías de ciudadanos argentinos fue extraído del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y publicado para descargar gratis el lunes pasado en un foro de compra-venta de datos personales y en la app de mensajería Telegram.Los datos personales se comercializan para cometer diversos tipos de ciberdelitos delitos, entre los que se encuentra la suplantación de identidad, que puede usarse para conseguir accesos no autorizados o realizar ingeniería social. Las fotos son codiciadas para algunas aplicaciones fintech que validan identidad de manera 100% digital.

En 2021, el Renaper fue noticia cuando un usuario consiguió un acceso y filtró datos de 60 mil argentinos como una prueba de que, aseguraba, tenía en su poder registros de todos los habitantes.

El Ministerio del Interior, entidad bajo la que se encuentra el Renaper, confirmó que están al tanto de la situación. Según fuentes del organismo, “corresponde al incidente del Ministerio de Salud de 2022, y los datos fueron extraídos con claves habilitadas por usuarios” de esa cartera.

“Eran usuarios habilitados que sacaron información para venderla, ahora se cambió el sistema”, aseguraron. En 2022, el Ministerio de Salud tuvo un acceso no autorizado al Registro Único de Audiencias (RUA), que depende del Ministerio del Interior. Sin embargo, Renaper no tuvo nada que ver con ese incidente, con lo cual no queda clara la explicación oficial.

Según pudo confirmar este medio, la información que se subió el lunes con las imágenes está comprimida en un .rar y es una carpeta que contiene archivos identificados cada uno con el número de documento o pasaporte al cual se corresponde la foto. Hay identificaciones que van desde la numeración de los 10 hasta los 57 millones, con lo cual, hay imágenes de menores.