Juzgarán a un subcomisario de la Policía por abusar de su hijastra

La jueza de Garantías Dra. María Josefina González Cabañas, elevó a juicio la causa donde se acusa al Subcomisario José Guillermo Oliva por abusar sexualmente con acceso carnal de su hijastra de 14 años.

Según pudo conocer El Litoral, el ex Subjefe de la División Anti Arrebatos de la Policía de Corrientes está acusado del delito de abusos sexuales con acceso carnal, múltiples veces reiterados en concurso real, agravados por ser cometidos contra una niña de entre 5 y 14 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente.

La madre de la víctima también pertenece a la Policía y es pareja del denunciado. En mayo del año pasado fue separada de su función, medida dispuesta de manera cautelar por el Jefe de la Fuerza, Comisario General Alberto Arnaldo Molina, quien dentro de sus facultades abrió un sumario administrativo interno porque “el hecho se produjo en la intimidad familiar”.

El examen ginecológico confirmó que la niña fue víctima de abusos desde larga data. Del informe psicológico también surgen evidencias que la víctima padeció vivencias de índole sexual desde larga data y hasta situaciones recientes -antes de la denuncia-. Advirtiendo indicadores compatibles con angustia, ansiedad, sentimientos de culpa y vergüenza; reiterada e intensa preocupación por su integridad física y la de su familia.

El estudio también menciona que la niña en varias oportunidades ha tenido ideas suicidas, llegando a autolesionarse con elementos cortantes.

Según la fiscal de la causa, Sonia Meza, los abusos habrían comenzado cuando la ahora adolescente tenía seis años. La representante del Ministerio Público explicó que el abuso fue descubierto a raíz de una carta que la adolescente le envió a un amigo, a quien le dijo que una vez que leía, debía romperla y tirarla, pero el chico decidió sacarle una foto y mostrárselo a su madre, quien a su vez le contó a la tía de su amiga. Finalmente, la menor le contó a su tía detalles de los abusos que sufría, por lo que pidieron ayuda y decidieron denunciar el caso. "El testimonio de la nena es terrible, es aberrante todo lo que le hizo", expresó a la prensa una conocida de la familia de la víctima, quien relató que, tras la denuncia, tuvieron que simular ir al cine y al shopping con la adolescente, mientras esperaban que se haga efectiva la detención "porque la tenía controlada, con una aplicación en el celular, le hacía el seguimiento".

Diana del Pilar Soto, es la tía del corazón de la víctima y es quien tiene la guarda de la menor. “Con la nena hablábamos en código. Ella me escribía `PASÓ´ y ese era el mensaje de que la había abusado otra vez. Ese domingo ella me escribió y me dijo que pasó dos veces. Yo me volví loca, llame al 102 y le pedí ayuda, me dijeron que vaya a la comisaría con la nena y la mamá, entonces corte el teléfono”, explicó Diana.

La denuncia fue radicada por Diana el 8 de mayo de 2023, pero la mujer confesó que tenía miedo y al principio no quería dar su nombre ya que temía lo que el acusado le pudiese hacer. “La nena se quebró al enterarse que fue detenido el padrastro y mi hija también se quebró porque este hombre era como un tío de confianza. Fue muy fuerte para nosotros. Era inimaginable que podía cometer estos hechos, jamás hubiésemos imaginado una situación así, jamás hubiésemos imaginado lo que él hacía con esta pequeña”, aseguró en declaraciones a la prensa.