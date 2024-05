Diana Mondino explicará en el Senado la política exterior del Gobierno

La ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, expondrá este martes en el Senado de la Nación sobre la política exterior del gobierno con el reciente conflicto diplomático entre la Argentina y España.

El encuentro, que está previsto para las 16, se realizará en el ámbito de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto que preside el senador libertario, Francisco Paoltroni (Formosa), según detalla la agenda oficial publicada por la Cámara alta.

No será la primera vez que Mondino pise los pasillos del Senado. A finales de marzo, y personalmente, la funcionaria nacional destrabó el pliego del (ahora) embajador argentino en el Estado de Israel, Axel Wahnish.

Fue luego de que un grupo de senadores, encabezados por el radical Martín Lousteau (CABA), cuestionara fuertemente la idea que el presidente Javier Milei esbozó de mudar la Embajada Argentina de Tel Aviv a Jerusalén.

Sin embargo, el conflicto más reciente que cruzará el encuentro informativo será la crisis con el Gobierno español, tras los fuertes dardos que intercambiaron Milei y su par, Pedro Sánchez, días atrás. En su última declaración pública, Mondino afirmó que la reacción de fue "exobitante".

"Puede haber habido algún error de un lado, pero del otro lado la reacción fue tan desproporcionada que sorprende", agregó. Planteó que se trató de “un conflicto personal” entre los dos mandatarios y acusó al líder del PSOE de asociarlo a una cuestión de Estado.

“Asociar a un Estado a una persona no es habitual. Es una tormenta de un vaso de agua. No hay razón porque un comentario que fue bastante críptico porque nadie en la Argentina lo hubiera entendido, y convertirlo en una cuestión de estado no es habitual”, reflexionó.