Martitegui en Corrientes visitó a doña Cirila, la reina del rosario de chipá

Por: Verónica Tossutti

El reconocido chef Germán Martitegui, llegó a la provincia de Corrientes y se trasladó al paraje Capillita a 7 kilómetros de Caá Catí, dónde visitó a Cirila Esquivel, la mujer que sigue el legado del tradicional rosario hecho de chipá. En esta oportunidad, la cocinera dejó fascinado al ex juez masterchef quien aprendió el proceso completo para producir la harina de mandioca.

El famoso cocinero llegó a Corrientes, para mostrar en su programa “Proyecto Tierras”, emitido por Telefe, la riqueza productiva y gastronómica de la provincia de Corrientes. En esta oportunidad visitó la localidad de Saladas, donde el excombatiente, Julio Canteros, mostró su producción de hibiscus, una de las plantas preferidas de Martitegui y al paraje Capillita, donde fue recibido por la correntina que conserva un secreto milenario sobre la fabricación del chipá.

Lo cierto es que no es la primera vez que visita Corrientes, en el 2020 conoció a la mujer que forma parte de los cocineros del Iberá, quién entregó un rosario hecho de chipá. Esta pieza única está conformada por 60 bollitos hechos con harina de mandioca, cuenta con una tradición de que quién recibe debe hacer una promesa y devolver el objeto.

“Siempre estamos en contacto con Germán, cuándo vino por primera vez, me prometió que iba a volver y cumplió. Nos dio una alegría enorme cuando nos visitó, ahora quiso aprender a hacer el proceso de almidón”, señaló a El Litoral, Cirila Esquivel.

“Él me había preguntado si tenía que devolver porque yo lo bendije con la entrega del chipá rosario. Le dije que siga con sus proyectos y que seguro habrá otra oportunidad de volver y así será”, continuó.

Con mucha atención, Martitegui sigue los pasos de la correntina para obtener el almidón de la mandioca. En un torno, pasa la raíz y la tritura, donde se obtiene la fibra de mandioca o el typyraty. Esto lo pasan en una tela de lienzo donde lo dejan estacionar durante 7 o 8 horas (depende de la estación) para obtener el almidón.

Consultada por sus comienzos en la gastronomía, Cirila expresó a El Litoral que: “Desde que empecé a caminar anduve por el mandiocal. Me crie acá en el campo, mi madre Lucia, me enseñó todo lo que sé. Toda mi vida me dediqué a hacer chipá”.

El legado del tradicional chipa rosario

Doña Cirila, es conocida por su chipá rosario, donde cada cuenta del objeto litúrgico se fabrica con chipá. La religión, el chamamé y la gastronomía se unen, los mayordomos o promeseros le hacen una ofrenda a la Cruz de los Milagros y eligen a una persona para dar su rosario. Si se cumple el pedido, al año siguiente deben devolver el rosario.

“Tratamos de que esa cultura se mantenga. Haces un pedido por salud o trabajo y si cumple, tenes que cumplir con el chipá rosario el próximo año. Se elige a una persona responsable para pasarle el rosario, es muy importante si te elige porque la Cruz de los Milagros te cumple. Al colocarlo en el cuello se dicen unas lindas palabras para la abundancia”, explicó a El Litoral, doña Cirila.

El chipa rosario convoca a personas de distintas localidades que llegan para disfrutar de la fiesta de la Cruz de los Milagros que se celebra cada 3 de mayo. El chamamé valseado marca el punto final, esto permite un mayor movimiento de quien porta el objeto, si en ese baile cae un chipá en el suelo todos quieren agarrarlo para recibir la bendición.

“Es como si fuera una piñata, cuando se cae un chipá al piso, todos quieren agarrar, porque está bendecido, después lo llevan a su casa y lo comparten con su familia y seres queridos”, continuó.

Para completar la tradición, el mayordomo saca de su cuello una rodaja y reza 10 avemarías para dar la bendición y abundancia para todos los participantes.

La casa de doña Cirila es una chipacería rural a la que llegan turistas de Francia, Alemania, Uruguay y otros países en busca del famoso chipa rosario. En el lugar tienen a la venta tres tipos, el tradicional, el mbeyú y typyraty.

