Juanse: “Como argentino me siento orgulloso de que Duki haya llenado el Bernabéu”

Corrientes será una de las pocas ciudades en el país que recibirá a la “Última Ceremonia Tour” y que traerá a Los Ratones Paranoicos. La banda liderada por Juan Sebastián Gutiérrez, Juanse, se presentará este sábado, a las 22 en Concepto Yapiré.

En una charla exclusiva con diario El Litoral, la voz y guitarrista de la legendaria banda, comentó la elección de Corrientes para presentar el show, de sus compañeros de ruta (“No te puedo decir cosas buenas, hablemos de fútbol mejor, je”). También resaltó que cuando venga, asistirá a misa: “Lo tengo como un elemento prioritario”. Además adelantó que la próxima semana darán a conocer un nuevo single.

—-Hay mucha expectativa en Corrientes, es una de las últimas veces que puede ver a la banda.

-La elegimos como una de las previas para el Vélez del 14 de septiembre. Y para nosotros es muy importante. Me estaba acordando que la última vez que estuve en Corrientes, fue con Andrés Calamaro. Con Ratones no me acuerdo cuál fue la última vez que tocamos. Es una gran oportunidad. Cada uno tiene sus gustos musicales y sus preferencias. Nosotros, gracias a Dios tenemos ya recorrido el 89% del territorio nacional. Hay muy pocos lugares donde no hemos tocado. Son los periodos que abarcan que está se asignada a determinado recorrido, digamos. No es arbitrario. Es que son cuando sean las posibilidades de cada momento. No te olvides, también, que hasta hace 15 años atrás, había un circuito y eso cambió totalmente. Cambiaron los festivales, las giras. Ahora son muy puntuales. Nosotros hemos estado, por ejemplo, prácticamente un mes de gira en micro. Nada de aviones y helicópteros ni nada que se le parezca. O sea, teníamos todo el mes ocupado yendo a Chaco, Corrientes, a San Juan. Lugares absolutamente que no lo podía creer porque estaba en Corriente y después teníamos que ir a Entre Ríos. Eran giras donde se iban programando las fechas de acuerdo, a dónde estaba la banda ubicada, por dónde recorríamos.

—-¿Por qué han elegido a Corrientes siendo que no es una plaza muy fuerte como lo pueden ser Rosario, Córdoba o Mendoza?

-En esto puedo responder por mis compañeros también. Te puedo asegurar que ya a esta altura de la vida y de todo lo que hemos hecho, y muy agradecidos a Dios por todo lo que nos pasó, me pasa en particular también, obviamente todos jugamos a favor del espectáculo como siempre. Hay personas que confían en la banda o que depositan la esperanza en el número que ellos consiguen. Eso es muy loable y eso habla de mantenimiento de que se haga y siga siendo vigente el aspecto cultural ¿no?. El hecho cultural de ir a tocar. En el fondo, yo puedo tocar en un kiosco, puedo tocar en una parrilla. O por ahí me ves tocando en el lobby de un hotel. Me encanta que vaya la mayor cantidad de gente posible. Obviamente a quién no le gusta.Tomamos la decisión de ir a Corrientes, pues es un lugar al que no vamos desde hace mil años.

—-¿Cómo definirías a tus compañeros?

—-No te puedo decir cosas buenas, la verdad que hablar de otra cosa, de fútbol mejor, je. Somos compañeros. La amistad que hay, un momento en que ya no es más amistad. Ya se transformó en familia, con todos los pro y los contra que contiene esa palabra. Porque uno dice familia es más que amistad y seguramente porque hay una conexión sanguínea. Cuando la amistad ya se transformó en familia, obviamente con todo lo que pasa en una familia viste que uno quiere ver un un canal el otro va y se lo cambia o quién tiene el control o quién se quedó con la licuadora. En el fondo nos queremos mucho. Somos tipos que están, y esto no es broma, 40 años tocando, haciendo rock and roll.

—-Hace un tiempo tuviste un acercamiento a Dios. ¿Cuando vengas a Corrientes tenés pensado ir a misa?

—-Sí, sí, obvio. Yo todos los show que doy en el exterior, en el interior o en otros lugares donde estoy, voy a misa. O que sea domingo o que sea una fiesta patronal importante. Lo tengo como un elemento prioritario. Lo tengo como algo muy importante siempre porque es lo más importante. Además no es porque viste uno dice: Ah, bueno. Cada uno tiene su forma de expresarse. Lo mío es a través de la fe. Mi encuentro eucarístico lo trato de llevar adelante en cualquier lugar y al pie del cañón. Supone que lleguemos nosotros el viernes o lleguemos… el show es el sábado, no? Bueno, vamos a llegar el viernes. Es muy probable que el sábado a la tarde vaya a la misa, sábado a la noche, que es como la misa del domingo.

—-¿De qué se trata Rocanrol Total? ¿En qué consistirá el show del sábado?

—-Es un tema que va a salir a difusión en los próximos días. Lo que más va a tener preponderancia en este show son los temas que hicieron que nosotros vayamos a Corrientes y que hace mucho que no tocamos. Es un show largo, vamos a ir con nuestro caudal de canciones. Gracias a Dios también tenemos una enorme cantidad de temas conocidos, ¿viste?. Eso ayuda bastante al mantenimiento de la duración de un show porque además hacemos rock and roll y el rock and roll es muy complejo Hay muchas bandas en estos momentos, no las estoy cuestionando, estoy dando un ejemplo. Hay muchas bandas que se anuncian como bandas de rock and roll, pero después el show en la mitad son 40-30 minutos de chacarera o del tango o de zarzuela. No sé, así se mete cualquier cosa en el medio. Hay temas que están bastante cerca a nuestra realidad temporal digamos ¿no?, pero bueno obviamente están “El rock del pedazo”, “Ceremonia”, “El vampiro”, “Juana de Arco", “Sigue girando”, “Ruta 66”. Bueno ya te tiré un par de temas bastante conocidos. No es lo que yo te quiero decir, no importa la cantidad de gente que va. Ojalá explote porque la van a pasar bien.

—-Se supone que el rock and roll te dio todo en la vida, pero ¿qué te quitó?

—-Me quitó la plata, me zarparon la plata, je. Ni lo bueno ni lo malo de este mundo van a poder, empañar lo agradecido que estoy a Dios por lo vivido y por vivir. A la edad mía, en la altura, que está. Me acordaba que por ejemplo cuando yo era chico venía un tipo de mi edad y decía, este es una momia y ahora la momia importante soy yo, pero por otro lado me siento como si tuviera 20 años. No siento el paso del tiempo desde ese aspecto y creo que en el escenario lo importante es mantenerse vigente desde el punto de vista de la actitud que uno tiene frente al espectáculo. Estamos muy contentos, porque tocamos con el mismo entusiasmo.

—-¿Y eso te empuja a seguir componiendo, lo haces de seguido o cómo te estás con la composición?

—-Compongo mucho y todo el tiempo, o sea, y es un problema. Vos podés tener dos problemas en esto que hacemos nosotros: que te salga solamente en 30 años, una sola canción o el otro, que es el que tengo yo, que es todos los días se me aparece una canción nueva todos los días. Lo que pasa es que yo no puedo estar todo el tiempo editando discos, pues ya creo que es un momento en el que hay que hacer es que la gente descanse un poco. Pobre. Imagínate si todos los fines de semana… Antes era así, ojo, eh? En la época cuando empezaron los Beatles y los Stones tenías que meter por lo menos un tema cada 10 días, 15 días. Si no tenías un tema cada 10 o 15 días quedabas fuera del mapa. Entonces, después vino el concepto dellong playde juntar, todos esos temas que iban saliendo por mes, por semana. Bueno, ahí salían los discos, los de larga duración, digamos bien. Ahora se volvió a invertir todo de nuevo, porque ahora con una canción ya tenés un motivo por el cual qué sé yo, armar una gira, hacer un clip. Nosotros tenemos un nuevo tema que se llama rock and roll total, que bueno, va a salir la semana que viene, te lo anticipo.

—-Hace poco tiempo falleció Javier Martínez (fue uno de los fundadores de Manal, una de las bandas pioneros en Argentina en hacer rock y blues). ¿Crees que nos estamos quedando sin héroes del rock?

—-Nooo. Fundamentalmente tenemos que partir de que tenemos que aceptar que la vida pasa para todos todos. A todos nos va a llegar el momento de pasar a otro plano. Ahora que después eso esté, digamos, consustanciado con la coincidencia de que hay muchos artistas. Bueno va a pasar porque lo vas a ver todo el tiempo. Yo me levanto y digo y digo bueno, qué pasará hoy. Yo no sé qué edad tiene usted, pero hay que saber algo muy importante: la mejor época digamos de lo que es lo que nosotros buscamos como entretenimiento, como cuestión cultural pero que a la vez sirva de distracción y a la vez contenga un mensaje que es muy complejo de alcanzar eso, fue en la década del 60’-70’-80’-90’, fue una explosión. Fue cuando se vendían discos. Cuando los artistas se consagraban, cuando las grandes masas de público lo seguían, porque tenían un buen contenido. Estamos en otra época.

Estamos en una época totalmente digitalizada. Si bien hay bandas que se siguen manteniendo. Fijate que se acaba de anunciar que viene Paul McCartney. Bueno ese tipo es el que invitó todo. Viene al país el tipo que inventó todo. Todo es antes y después de los Beatles. No podes pelear eso. Bueno, acá hay una cuestión que se fue formando con el tiempo, se mezcló la música con el fútbol, el deporte. Hay hinchadas de banda, de cosas que nadie iba a pensar en ningún momento que iba a ocurrir ahora. Bueno, esta nueva tecnología que hay genera la aparición de nuevos artistas, hay que respetarlos también. Yo te digo, sinceramente, me siento como argentino, orgulloso de que este muchacho Duki, haya llenado por primera vez el Bernabéu nada menos porque hay que entender, es muy complejo. Ah! porque hizo o está de moda se metió o se hizo famoso porque estaba en elñobalavándose la cabeza cantando un tema. Son 62.000 personas que están pagando la entrada en Europa por ir a ver a un artista. Algo hay dentro, aunque no me identifique con ese estilo, me parece que es un logro muy importante haber alcanzado ese level.