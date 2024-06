Ahorristas esperan respuestas de la Inspección General de Justicia para frenar aumentos

Ahorristas correntinos esperan respuestas de la Inspección General de Justicia de la Nación (IGJ) para analizar si es posible revertir el fallo de la Justicia a favor de empresas consecionarias de autos. Los usuarios habían adquirido vehículos a un costo y luego el valor de las cuotas se elevó considerablemente. La Justicia resolvió a favor de las empresas.

"Hace un mes hemos estado en Buenos Aires teniendo una reunión con Vítolo, el abogado que está hoy a cargo de la IGJ y que nos recibió", señaló a Hoja de Ruta, Agustín Payes defensor de los vecinos. "Le hemos podido plantear de manera directa la problemática, y la reunión terminó con que nosotros acercáramos propuestas respecto del tema de lo que esté dentro de sus competencias", destacó.

"Hemos enviado esta información con las distintas circunstancias de las provincias y las ciudades en las que estamos con esta problemática. Hicimos una sola y se la hicimos a llegar al doctor. Estamos esperando en este momento la respuesta", agregó.

La problemática data desde el 2019 a partir de una demada colectiva de personas que adquirieron vehículos para uso laboral y personal a un costo y finalmente las empresas habrían cobrado un valor aun más alto dada las circunstancias económicas.

Según señaló Payes, se trataría "de una estafa o por lo menos un delito contra el derecho del consumidor". "Por lo menos una mala comunicación violando la ley de defensa consumidor. Es decir, no hay una comunicación clara, por ejemplo, de cómo calculan el valor de la cuota", dijo.

"El crecimiento del valor de la cuota de mes a mes iba de 2.000, 3.000 pesos, hasta 60.000, 80.000, 90.000 pesos. Eso en un mes para otro", agregó.

Descartó que la causa pueda ser llevada a una instancia nacional ya que fue rechazada en la Corte Suprema de Justicia. "Cuando nosotros vimos el resultado que la Cámara dio, o sea la segunda instancia, intentamos acceder a la Corte. No es fácil acceder a la Corte, por supuesto. Hace muy poquito tiempo nos respondieron que no nos admitían", confirmó.

Según indicó, "hasta ahora no hay otro camino salvo que, por supuesto, ICJ intervenga en esto", mencionó. Recordemos se trata de la Inspección General de Justicia de la Nación.

Es decir, los ahorristas deberán pagar sus vehículos o las deudas con las empresas crecerá aún más.

"No, no hay tiempo de espera", aseguró. Mencionó que en ese sentido, "el doctor Vitello nos recibió sabiendo que íbamos a plantear ese tema. Cuando tuvimos la reunión, nos dijo que ya se había reunido con las empresas". "Por lo tanto, hay un suspenso en este momento, hay gente que está pagando y otra que no, son distintos casos", mencionó.

