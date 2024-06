Corrientes: un hombre acosó a una menor y la apuñaló por negarse a una relación con él

Roció la mama de C., la adolescente de 17 años que fue apuñalada por un hombre tras negarse a mantener una relación con él, brindó detalles en el programa Mucho Humo de El Litoral Radio.

Cabe destacar que, según Rocío, el implicado hace más de un año que venia hostigando a la menor por redes sociales y ante la negación de C. incluyendo el bloqueó en redes, el hombre la atacó más de tres veces y está en libertad.

Ante las situaciones, la madre de la víctima se dirigía a la comisaria 17 y la comisaría de la Mujer en donde no obtenía respuesta. "No me tomaban las denuncias, solo una exposición", destacó Roció.

"En julio del año pasado fue agredida mi hija por primera vez, este tipo le agarro del cuello, le tiró al piso, le pateo, le dejó marcada las piernas y los brazos", puntualizó.

Además dijo que "en la segunda agresión él le dejó un ojo morado y le rompió la boca, en la tercera vez le rompió un diente y los dos ojos morados, recién esta vez me tomaron la denuncia en la Comisaría de la Mujer", sostuvo.

"Lo único que hicieron fue cuestionarme, nunca me llevaron a medicina legal para ver lo que le hicieron a mi hija, yo por mis propios medios saqué foto", expresó Rocío.

Finalmente el día lunes 10 de junio , la menor fue apuñalada más de tres veces.

"El fue directamente a matarle a mi hija y no hay justicia, está libre y vive a dos cuadras de mi casa", concluyó la mujer.