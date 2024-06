La serie de cuartos de final entre Regatas e Instituto se traslada a Corrientes

Más Info

Entradas

Las entradas para el tercer de la serie de cuartos de final entre Regatas e Instituto se venderán durante el viernes desde las 8 a 12 y de 16 hasta el horario del juego previsto para esa jornada. Mientras que para el cuarto, se venderán el sábado 15, de 8 a 12 y domingo a partir de las 18.30 horas.

Los valores de las populares son de $2.000 para socios y de $4.000 para no socios del club Regatas, mientras que las plateas cuestan $5.000 para socios y $8.000 para no socios. Además, continúa vigente la promoción para abonados a plateas con un costo de $3.500 los socios y $5.500 los no socios., presentado el correspondiente carnet y pagando en efectivo.