La nueva dirigencia del Porto no cedería a Varela a la Selección

El Porto de Portugal renovó recientemente su comisión directiva y complicó los planes del técnico argentino de la Selección Argentina que participará de los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que no cedería al mediocampista Alan Varela titular, considerado titular indiscutido en el combinado albiceleste.

Lo particular de este caso es que, en un primer momento, las autoridades del club luso habían aceptado cederlo. Pero hubo cambio de presidente (ahora es André Villas-Boas) y la actual cúpula dirigencial no le daría el permiso. Si no cambian la decisión, todo indica que el ex-Boca Juniors se perderá los Juegos.

Lo cierto es que los clubes no tiene obligación de ceder sus futbolistas, ya que los Juegos Olímpicos no son una competición organizada por la Fifa, por lo que todo depende de la buena predisposición de cada institución.

La ausencia del mediocampista central de 22 años significaría una baja sensible para Mascherano. Es que Varela fue titular en los últimos dos partidos de preparación de la Selección Argentina Sub 23 (amistosos con triunfo ante Paraguay) y se perfilaba para ser una pieza fundamental en el equipo.

A poco más de un mes para el inicio de los Juegos de París, la Selección Argentina de fútbol trabaja a contrarreloj para definir la lista de 18 jugadores que representarán al país en la cita olímpica.