Fer Vázquez habló de su pasado con Emilia Mernes y se mostró abierto a una charla

Fer Vázquez habló con Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine) de su pasado con Emilia Mernes y se mostró abierto a una charla con su expareja tras la polémica por la canción que le habría dedicado a él.

“Yo nunca me sentí identificado con esa canción que supuestamente me dedicó, en la que ella dice que yo le decía que sin mí no iba a lograr nada, y que sin mí no podía... yo realmente le dije lo contrario, siempre confié en ella”, expresó.

En la entrevista, agregó: “Son interpretaciones de lo que sintió cada uno y capaz ella se sintió así pero como yo lo viví fue muy diferente. Yo sentí que la ayudé un montón, que la apoyé mucho, como ella me ayudó a mí y después voló sola”.

“¿Pudiste hablarlo con ella, decírselo?”, indagó entonces el cronista y fue allí cuando aseguró que le gustaría aclarar las cosas con la artista: “No, me encantaría, creo que en un futuro se va a poder lograr”.

“Si ella está dispuesta… a vos se te nota que sí”, le comentó el movilero y el músico reiteró sus ganas de entablar una conversación con la artista: “Si, yo quiero que esté todo bien”.

QUÉ DIJO FER VAZQUEZ SOBRE LOS RUMORES DE ROMANCE CON FLOR ÁLVAREZ

Fer Vázquez hizo referencia a los rumores de romance con Flor Álvarez que trascendieron tras lanzar su tema juntos, Sin Querer.

“¿Están saliendo?”, le preguntaron desde la prensa y él contestó: “No estamos saliendo, somos muy amigos. Yo tengo el corazón hecho mierda hace años”.

(Fuente: Ciudad Magazine)