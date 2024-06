La China Suárez y Lauty Gram estarían atravesando una nueva crisis

A pesar de que en los Premios Gardel parecía que todo estaba bien entre la China Suárez y Lauty Gram, ahora todo indica que ellos se habrían distanciado. Fue Pochi de Gossipeame quien reveló las pruebas en su perfil oficial de Instagram.

Mediante las historias que publicó Pochi, quedó al descubierto que el cantante y la actriz se dejaron de seguir en redes sociales. "Por acá se dejaron de seguir o bloqueados... Hace tres doritos ¿no estaban juntos en los Premios Gardel?", escribió la comunicadora.

"Hasta el viernes con La China, todo ok. No sé qué pasó que se dejaron de seguir o bloquearon... ¡Chernobyl, un poroto!", expresó Pochi con más pruebas en su cuenta de Instagram. Aún así, claro está, los protagonistas todavía no hicieron mención sobre esto.

Sin dudas, un cambio rotundo en la relación de la cual Lauty Gram habló maravillas durante la alfombra roja de los Gardel. "Estamos muy bien, la quiero mucho, es una gran persona, me re aconseja porque es una persona increíble", expresó el cantante en su momento.

Fuente:Minuto uno