Inicia la maratónica elección del Parlamento europeo

Más de 370 millones de europeos mayores de 18 años (de 16 años en Austria, Bélgica y Malta) elegirán entre el 6 y el 9 de junio la única asamblea transnacional del planeta que se decide por sufragio directo. Unas elecciones que servirán, según la presidenta del Parlamento Europeo, la maltesa Roberta Metsola, “para decidir en qué Europa queremos vivir”.

Desde lo ideológico, la elección decidirá qué sector o familia política tendrá mas peso en la orientación global del bloque, hacia la derecha o hacia la izquierda, y si -como dicen los sondeos- los representantes de la extrema derecha ganan más espacio.

Los europeos no votan listas continentales, por lo que las “elecciones europeas” son en realidad 27 elecciones nacionales. Pero una vez elegidos los eurodiputados no se sentarán en el Parlamento Europeo en grupos nacionales sino ideológicos o por familias políticas: los conservadores, los socialdemócratas, los liberales, la extrema derecha, etcétera. Los mandatos son de cinco años y la Eurocámara no se puede disolver, tampoco en período electoral.

Las principales familias políticas de esta última legislatura fueron la conservadora (176 escaños), la socialdemócrata (139), la liberal (102), la ecologista (72), dos de extrema derecha (69 y 49), los antiguos comunistas (37). Sin grupo quedaron 61 hasta sumar 705, aunque se habían elegido 751, pero una parte se redujo tras la salida definitiva de los británicos por el Brexit.

Se eligen 720 eurodiputados: 96 alemanes, 81 franceses, 76 italianos, 61 españoles, 53 polacos, 33 rumanos, 31 holandeses, 22 belgas, 21 griegos, checos, suecos, portugueses y húngaros, 20 austríacos, 17 búlgaros, 15 daneses, finlandeses y eslovacos, 14 irlandeses, 12 croatas, 11 lituanos, 9 eslovenos y letones, 7 estonios y 6 chipriotas, luxemburgueses y malteses.

Es un sistema conocido como “proporcionalidad decreciente” que no respeta exactamente la cantidad de poblacion porque si, se hiciera puramente por población, habría 160 alemanes por cada luxemburgués.

La elección es el primer paso en la reconfiguración del poder de las instituciones que forman la Unión Europea.

Tras esa decisión ciudadana, los líderes nacionales se reunirán el 28 y 29 de junio en el Consejo Europeo. Si hay acuerdo, de ahí saldrá el pacto político para elegir a los altos cargos del bloque, un complejo juego de equilibrios regionales, ideológicos y de género que debe tener en cuenta el resultado electoral.

Los sondeos aseguran que los conservadores están muy cerca de repetir resultado, que los socialdemócratas subirán muy poco, que liberales y ecologistas bajarán hasta una cuarta parte y que las dos extremas derechas crecerán ya que buscan capitalizar el descontento y disputan el mismo electorado. Juntas, porque discuten su unión, podrían ser la segunda fuerza europarlamentaria.