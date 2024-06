Ast sobre la boleta única: "Hay interés de un partido de hacerse ver, es política"

El diputado de la Unión Cívica Radical, Norberto Ast, se refirió al proyecto de boleta única impulsada por el bloque de Eli y señaló que: "Hay interés de un partido de hacerse ver, es política". Según resaltó en Hoja de Ruta "así me lo indicaron los autores del proyecto". Contó por qué un bloque no participó de la sesión itinerante de la Cámara de Diputados en Santo Tomé esta semana.

Según indicó, "sucedieron varios imprevistos que conjugaron el hecho tal de que el bloque de la UCR no haya estado. Primero que tuvimos una legisladora que estaba con un problema de salud. Tenemos otra legisladora que había obtenido una beca ya hacía como dos años atrás que se iba a materializar justo en este tiempo".

"Nosotros planteábamos la necesidad de hacerlo en un lugar público y en alguna institución pública y no en un hotel pegado a un casino. Nos parecía que no era el lugar apropiado y además con un gasto enorme que se generaba más allá de la importancia de lo que significa una sesión itineraria en tiempos donde no hay plata y que en Santo Tomé todavía hay gente evacuada", mencionó.

"Movilizar la Cámara de Diputados en estos tiempos significa muchos recursos porque hay que trasladar 50 o 60 personas entre ceremonial, taquígrafos, legisladores. Todos a un hotel ya desde el día previo, alojados, cena, almuerzo, sonido, alquiler de salón, etc", agregó. Aseguró que: "quizás en otro contexto, vamos a estar presentes y acompañar y fortalecer lo que son las sesiones itinerantes".

Boleta única en Corrientes

El diputado se refirió también al proyecto de reforma electoral y la incorporación de la boleta única en Corrientes. "No tiene posibilidad de avanzar, la verdad que no genera ningún tipo de problema. Yo insisto con una premisa, cada legislador tiene legitimidad, puede presentar el proyecto que crea conveniente y necesario, hará que eso le retribuya visualización y protagonismo a ese legislador o a su bloque, con el proyecto que sea. Yo no tengo ningún problema. Yo potencio eso porque me parece que eso es un aporte. Pero hay otras cuestiones que están vinculadas con la regla de juego de la política", señaló.

Para él, "primero tiene que haber un debate interno de una alianza gobernante sobre esos proyectos que están vinculados con esos intereses".

Sobre si cree que hay detrás de ese proyecto un interés de "protagonismo político de cara a lo que viene", dijo: "Sí, porque así me lo manifestaron los autores del proyecto". "Me manifestaron que buscaron con ese proyecto darle visibilidad a su bloque. Utilizaron un instrumento que lo han matado desde el inicio", sumó.

El legislador asumió estar de acuerdo con que "tenemos que discutir y mejorar nuestro sistema". "No sé cuál es el mejor, si es la boleta única, si es el voto electrónico, si es solamente votar por alianza y no por partidos políticos. Confiar todo eso en un proceso que traiga mejoramiento va a costar mucho debate. Por eso tiene que ser un debate hacia adentro", agregó.

"Las actitudes para utilizar un instrumento que nos involucra a todos para visibilizarse de manera individual o de un determinado bloque es lo que de alguna manera generó molestia. De todas maneras este es un debate que está terminado. Porque en el mayor de los casos yo te puedo asegurar que esto no va a avanzar", cerró.

