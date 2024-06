Taraguy intentará volver a la victoria frente a Sixty

En el inicio de la octava fecha del torneo Regional NEA Top 10 de rugby se disputarán tres partidos este sábado. En la capital correntina, Taraguy recibirá a Sixty y San Patricio hará lo propio con Aguará, en tanto que Regatas Resistencia será local de San José de Paraguay.

La fecha se completará el domingo con dos encuentros: Aranduroga - Curda y Curne - Capri. Todos los partidos de primera división darán inicio a las 15.45.

El pasado fin de semana, Taraguy dejó su invicto a manos de Curda y este sábado, en su cancha, buscará volver a la victoria cuando reciba a Sixty con el arbitraje de Leandro Peker.

Taraguy (5 triunfos y 1 derrota) lidera la zona B y buscará retomar la senda victoriosa después de la caída, como local, frente al elenco paraguayo, mientras que Sixty (4-2) está cuarto en la zona A y lucha por llegar a la zona de clasificación para la siguiente instancia.

Por su parte, San Patricio (4-2) será local de Aguará (2-4) con el arbitraje de Rodrigo Sauco.

El Rojinegro superó en la fecha anterior a Regatas Resistencia con una buena producción ofensiva en el segundo tiempo y comparte la segunda posición con Curda en la zona A. Aguará (2-4), en tanto, necesita recuperarse luego de una abultada caída contra Curne para mantenerse entre los tres puntos de la zona B.

Además, en Resistencia, Regatas (0-6) recibirá a San José (1-5) en la búsqueda de su primera victoria de la temporada.

Se trata de un partido, que será arbitrado por Maximiliano Busaniche, entre dos equipos que buscan salir del fondo de las posiciones.

Para el domingo 9 quedan dos encuentros: Aranduroga (3-3) - Curda (4-2) y Curne (5-1) - Capri (1-5).

Cumplidas siete fechas, las posiciones son las siguientes:

Zona A: Curne 25 puntos, Curda y San Patricio 18, Sixty 17 y Regatas Resistencia 2.

Zona B:Taraguy 22 puntos, Aranduroga 17, Aguará 9, San José y Capri 5.

Intermedia

Durante el fin de semana también se jugará la octava fecha del certamen regional de la categoría Intermedia.

El programa de partidos es el siguiente:

Sábado 8, desde las 14: Regatas vs. Luque de Paraguay, San Patricio vs. Aguará y Taraguy vs. Sixty.

Domingo 9, desde las 14: Curne vs. Capri y Aranduroga vs. Curda.

Las posiciones están de la siguiente manera:

Zona A: Curne 23 puntos, Curda 20, San Patricio 11, Sixty 10 y Regatas 3.

Zona B: Aranduroga 25 puntos, Luque 23, Taraguy 22, Aguará 4 y Capri 1.