“Es un mito que los que pagamos la energía, subsidiamos a los que no lo hacen”

Por Eduardo Ledesma

Versión gráfica: Belén Da Costa

La Dirección de Energía está en el ojo de la tormenta. Los aumentos de la tarifa la ponen a tiro de todos los reclamos por problemas propios y ajenos. Pablo Cuenca no es de la Dpec: es el presidente del Ente Provincial Regulador Eléctrico de Corrientes, pero responde todo lo que haga falta. En la entrevista 11 del ciclo Eduardo Ledesma Pregunta, charlamos sobre los aumentos actuales y futuros de energía que constituyen un verdadero problema por la limitada posibilidad de pago de los usuarios. También de las fugas de electricidad, muchas de las cuales se generan por el robo de clientes con capacidad de pago.

¿Cómo puede ayudar a los usuarios el Ente Provincial Regulador Eléctrico de Corrientes? ¿Qué pasa con los cuadros tarifarios de la energía? ¿Por qué en Amba pagan más barata la electricidad? Todas las preguntas respondidas en esta entrevista realizada en los estudios de El Litoral Radio.

MIRÁ EL EPISODIO COMPLETO

Pablo. Vos presidís el Ente Provincial Regulador Eléctrico. ¿Para qué sirve eso?

El Ente Regulador Eléctrico es un organismo que se creó en el año 2012. Es la figura encargada de controlar a los prestadores de energía, en este caso, a la Dirección Provincial de Energía, como también a las cooperativas que hay en el interior. La función principal es la de equilibrar esa relación que existe, desigual, entre los usuarios y el prestador. Desigual por la cuestión técnica, económica y jurídica que atraviesa el servicio público de distribución de energía eléctrica, donde la empresa prestadora siempre está mejor posicionada respecto al usuario y el usuario no tiene o no conoce muchas veces las cuestiones vinculadas a sus derechos respecto de la prestación del servicio. Sólo sabe que la prestadora está obligada a entregarle un producto, en este caso una energía eléctrica, y que a cambio tiene que pagar una tarifa. Pero hay muchos otros derechos que se desprenden de esta relación, y el ente viene a aparecer para equilibrar esa relación desigual.

¿Cuando un usuario va al Ente, qué puede reclamar ahí?

La ley funciona con un mecanismo que le dice al usuario: “Vea, cuando usted tiene un problema de servicio de energía eléctrica, su punto primero es el prestador, es el que tiene el contacto directo con el usuario. Cuando usted no encuentra una resolución favorable, no le gusta lo que le contesta o no le responden, tiene la instancia del Ente para hacer el mismo planteo”. El Ente allí, con otra fuerza, impronta y conocimiento técnico sobre todo, analiza el reclamo del usuario y ve si es favorable en el sentido de lo que se esté planteando y hace las correcciones que correspondan vía el prestador.

Hace varios meses que se está hablando de la tarifa energética. ¿Va a impactar un nuevo aumento este mes?

Sin esquivarle la pregunta, sí. Se va a modificar porque tiene que impactar el nuevo cuadro tarifario que está publicado y autorizado la primera etapa de aplicación desde abril.

¿Y ese cuadro tarifario de quién es? ¿De la DPEC?

Sí, el cuadro tarifario de la DPEC. Pero qué sucedió en esta oportunidad y es muy importante marcarlo. El Gobernador lo ha venido diciendo y tenemos que volver a diciembre. Lo tengo muy presente porque fue muy claro. Salió de una reunión que tenía con sus funcionarios el 13 de diciembre y entre tantas cosas dijo con mucha claridad: “Señores hay que cuidar la luz porque las facturas que van a venir son impagables”. Y lo dijo el 13 de diciembre. Ese impacto empezó a caer en nuestra provincia después de mediados de marzo. ¿Por qué dijo eso el gobernador ese día? Porque el día anterior habíamos experimentado una devaluación de la moneda nacional respecto del dólar. Estaba en $340 y fue a $800. Esa duplicación automáticamente hizo que se duplicara el valor de energía en más del 90%. Porque los generadores están atados al valor del dólar.

Entonces, se duplicó automáticamente el precio de esa energía. Había que esperar la decisión del gobierno nacional que se produjo los primeros días de febrero con los nuevos precios estacionales. En el año hay dos precios que después se ajustan trimestralmente. Entonces el primero de febrero iba a ser el primer precio de este gobierno con estas nuevas condiciones. Pero ya sabíamos, de hecho, que había una duplicación como mínimo. Lo que no sabíamos es la decisión que tomó el gobierno nacional en este sentido y que tuvo tres ejes centrales de muy alto impacto, que son: primero el precio de energía duplicado, segundo la quita de subsidios para todos los sectores y tercero el aumento de la potencia.

La potencia incide fuertemente porque es la disponibilidad de la energía. Hasta ese momento valía 80 mil pesos el megavatio y a partir de febrero pasó a costar tres millones y medio, lo que implica un incremento del 3500%. Eso se refleja, y lo habrán visto los usuarios que ya empezaron a recibir la factura, en el cargo fijo y sobre todo en el sector del comercio. Porque fue el sector que estaba hasta ese momento subsidiado. Sacaron el subsidio, subió el precio y aumentó la potencia. Ese combo, te lo resumo, terminó impactando en las facturas, producto de la decisión del gobierno nacional, cuyos valores se vieron triplicados, manteniendo el mismo consumo. Eso en todo el país empezó a regir a partir del 2 de febrero.

Vamos a suponer que una familia tipo paga hoy 50 mil pesos de luz. ¿Va a cuánto?

Primero tengo que saber qué clase de suministro es esa familia. Porque el gobierno nacional mantuvo los tres niveles que existen dentro de los usuarios residenciales para asignar o no un subsidio.

Hay usuarios que pagan la tarifa plena de la energía porque no están subsidiados. Pero hay usuarios que, según el nivel de ingreso que manifestaron y declararon en este régimen de segmentación que estableció el gobierno del presidente Fernández en 2022, les permitió acceder a subsidios. Ese grupo familiar que actualmente tiene un subsidio, tiene una diferencia respecto de lo que pagan aquellos que no tienen subsidio que es de 16 veces. Es decir, pagan un costo de energía mayorista 16 veces menor que lo que paga el que no está subsidiado.

¿Y ese universo en la DPEC es cuánta gente, cuántas familias?

Entre el 65% y el 70% de los usuarios.

Hace unas semanas, el comercio empezó a corcovear, porque empezó a pagar un costo de energía muy alto. ¿Eso todavía puede subir más?

El cargo fijo fue el que tuvo el incremento del 3.500%. Se sumó el retiro del subsidio que hasta ese momento tenían los comercios. Lo mismo pasaba con los organismos públicos que atendían salud y educación. Lo propio ocurrió con las pymes y además aumentó la energía.

Por lo tanto, una empresa chica que estaba pagando 200 o 300 mil pesos, pagó una boleta de un millón y ahora puede ser que eso todavía suba un poco más.

Así es, sí el Gobierno Nacional decide aumentar el precio.

¿Y ustedes no ven ahí riesgos? No es responsabilidad de ustedes, pero no ven ahí riesgo de que está peligrando mucho comercio, muchas fuentes de trabajo, muchas familias.

Sí, lo tenemos muy claro. Alguien que está al frente de esto, y que lo tiene perfectamente en cuenta, es el Gobernador. En la última reunión del Norte Grande se habló de ese tema. Nos tocó acompañarlo, porque uno de los temas principales que habían puesto los gobernadores para plantearle al Ministro del Interior en esa oportunidad, era el tema del aumento y la quita de subsidios para las provincias, pero con el criterio de mantener el subsidio en el AMBA. Entonces allí hubo mucho énfasis en esto y en la desigualdad respecto de la distribución de los subsidios. Porque el Amba sigue teniendo los subsidios y lo recibe de manera directa.

También hay una queja permanente con la Dpec por los “enganchados”. ¿Hay muchos? ¿Los que pagan los subsidian? ¿Eso es verdad o es un mito?

Hay una realidad y también hay una creencia respecto de esto. Lo he escuchado muchas veces. Sobre todo aquello de que los que pagamos estamos subsidiando a los que no. Eso en realidad no es así porque no funciona así el esquema. De hecho, en la energía eléctrica, por ejemplo, está prohibido el subsidio cruzado. Eso de decirle a un usuario que tenga que cargar con el costo de otro usuario.

Sí es cierto que hay robos, eso es real, no lo vamos a negar ni ocultar. El tema es que, por ejemplo, en una empresa privada, al final del ejercicio, lo que se produce es el retiro de los dividendos por parte de los accionistas. Por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, si hubiera resultado positivo -esta es una empresa pública, con lo cual no tiene socios, no tiene accionistas y no hay retiro de dividendos-. Lo que se hace, al final del ejercicio, si hay remanente, si hay saldo positivo o superávit, se reinvierte en el servicio. Se reinvierte en tecnología y se busca eficientizar el equipamiento que dicho sea de paso está todo atado a dólares.

¿Y se puede hacer un esquema de eficientización?

Sí, lógico, se puede hacer, hay que hacerlo. Cuando se concesionan estas actividades los contratos de concesión a las empresas privadas, se les reconoce un máximo de pérdidas, ese máximo ronda el 12%. Les sucede a todas las empresas públicas provinciales, es una realidad del sector, nosotros lo vemos, interactuamos, tenemos presencia y es más o menos el mismo panorama.

¿Por qué la Dirección de Energía trabaja sistemáticamente con cortes programados?

Cuando hay un corte programado, lo que se está haciendo es regularmente mejorar la infraestructura. Los cortes programados son cortes que se van haciendo de manera sistemática y bajo un eje que busca fortalecer o hacer más robusto el sistema de distribución. No hay otra forma que hacerlo, por razones de seguridad y por razones técnicas también. Hay un tope máximo. No debería pasar más de dos horas en hacer el trabajo y se busca afectar lo menos posible. El domingo no se trabaja en ese sentido, el sábado tampoco para no perjudicar el comercio. Se buscan los horarios con una cierta lógica en donde se pueda acoplar y mejorar el servicio con esos cortes.

Pablo, la Dpec es una empresa que no goza de prestigio alto. ¿Eso se puede eficientar todavía más?

Tengo que decir dos cosas. Primero, como servicio público en general y en cualquier ámbito, la prestación del servicio siempre es discutida y pocas veces valorada respecto de lo que se pone al servicio del usuario. Cuando no tenemos cortes, cuando hay un día normal, no pasa nada, nadie se entera, no nos acordamos de eso.

Ahora, cuando hay un corte de energía por evento climático, yo he visto a los muchachos, ellos están ahí. Y se castiga muy duramente a la empresa con cuestiones que podrían hacerse más eficientes, pero se desatiende el factor humano.

El empleado de la Dpec, que es mayormente gente del servicio, con mucha experiencia, es poco valorado. Cuando hay eventos climáticos de gran trascendencia, y nosotros estamos en nuestras casas de resguardo, los muchachos salen a la calle, se ponen el overol, la capa y la bota y están dándonos el servicio.

¿Qué le dirías a la gente que nos está mirando, cómo encarar los próximos días? Porque esto va a ser duro.

Le diría lo que me doy cuenta en mi casa, con mi familia. La energía eléctrica en sí es un insumo que no es barato, en el mundo no es barato. Cuando uno cruza la frontera en nuestro país, puede ver lo que pasa en los países vecinos. Tanto Paraguay como nosotros tenemos la energía más barata de la región. Nosotros tenemos incorporada la idea de que la energía no es cara, sin saber todo el proceso que existe detrás de la industria para poder activar algo y que tengamos luz. Eso hace que nosotros no tengamos una real dimensión de lo importante que es la eficiencia energética y el ahorro en el consumo de energía.

Hay parámetros, hay tips que están puestos en la página web de la distribuidora, donde hay muchos consejos e inclusive hay una calculadora de consumo que está muy bien aceitada. Ese es el primer camino, saber cuál es nuestro nivel de consumo y dónde estamos parados en un rango, saber si consumimos adecuadamente, si consumimos por encima, porque eso es fundamental. Y lo segundo es probable, por lo menos de lo que estamos viendo hasta ahora, que los precios se sigan moviendo. Entonces es fundamental tener conocimiento de nuestras condiciones de usuario y consumidores.

Qué pasó y cómo conservar los subsidios energéticos

En diálogo con el programa Hoja de Ruta, de El Litoral Radio, Cuenca detalló este viernes cómo quedarán las nuevas escalas tras la quita de subsidios establecidas por el Gobierno Nacional. Explicó que quienes deseen continuar con un sistema de asistencia estatal en sus tarifas, deberán firmar una declaración jurada online. Según mencionó, podrá inscribirse todo aquel usuario cuyos ingresos no superen las 3,5 canastas básicas.

“La Secretaría de Energía de la Nación el día miércoles sancionó los nuevos precios estacionales. Lo que pasa es que en esta oportunidad se hicieron otras cosas. Hubo una decisión del Gobierno Nacional por el cual iban a modificar el esquema de subsidios existentes. Y sabemos que el día martes los hogares estaban subsidiados y había 3 niveles dentro de los usuarios compremiados. Del primero, las familias que en su conjunto podían acreditar ingresos por sobre 2.800.000 pesos aproximadamente. El segundo nivel, que era el nivel medio, incluía a las familias que ganaban entre 800.000 y 2.800.000. Por debajo de los 800.000 los llamados hogares de ingresos bajos. Los N2 y N3 son los que estaban subsidiados hasta el día martes”, explicó.

Con la modificación, “a partir del día miércoles se fijaron nuevos precios de la energía pero también se empezó a quitar el subsidio a los grupos”. Entonces, “sube el precio, pero además deja de aparecer el subsidio”, confirmó.

Con las nuevas escalas, “el precio de la energía mayorista para los hogares N2, es decir los ingresos bajos, aumentó un 443%, para el caso de los N3 aumentó 576% y para el resto de la demanda prácticamente un 30%”, destacó. “Para todos los otros usuarios que no son N2 y N3, es decir, los N1 que son los de mayores ingresos, los comercios, las pequeñas industrias, los usuarios oficiales el precio es el mismo porque ya no tenían subsidios”.

El presidente del Ente Regulador de Energía, destacó además que aquellos que deseen mantener los subsidios de energía pueden completar el formulario del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Según mencionó, podrá inscribirse todo aquel usuario cuyos ingresos no superen a partir de 3,5 canastas básicas. Sí es así, el Estado Nacional no te reconoce el subsidio, considera que son una familia de ingresos altos. Estamos hablando de arriba de $2.400.000 pesos", dijo.

Los usuarios deberán ingresar a argentina.gob.ar en la sección subsidios y firmar una declaración jurada. Para inscribirse es necesario tener a mano el DNI, las boletas de servicios de luz y gas, los datos de los ingresos de bolsillo, el correo electrónico y el número de CUIL tanto del titular como de los convivientes.

La reciente medida anunciada comenzará a partir de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre, hasta que se implemente el nuevo esquema de subsidios focalizados.