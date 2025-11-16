Independiente se impuso ante Rosario Central y sueña con entrar a la Sudamericana

Independiente hizo todo lo que estaba a su alcance y ahora deberá esperar por su sueño copero. En una remontada difícil de imaginar, el Rojo de Quinteros terminó ganando sus últimos cuatro partidos del Torneo Clausura y cerró el sábado todavía con una remota chance de clasificarse a la Copa Sudamerican a 2026.

Era el último objetivo de un equipo que a pesar de sumar los últimos 12 puntos seguidos recibía a Rosario Central ya sin chances de clasificarse a los Playoffs. Es que a pesar de vencer al Canalla, Riestra, Atlético Tucumán y Platense, las posibilidades se habían hipotecado antes.

Independiente no pudo ganarles a los descendidos Godoy Cruz (empate) y San Martín de San Juan (derrotas). Esos cincos puntos tirados a la basura lo hubieran metido entre los mejores ocho y también asegurado meterse a las copas vía tabla anual. Ahora deberá esperar que Huracán no le gane a Barracas, Lanús gane la Sudamericana y alguno de los de arriba de la tabla anual gane el Clausura. Parece difícil, pero...

El equipo de Quinteros hizo los deberes. Le ganó al mejor equipo del fútbol argentino. Si bien no contó con Di María y Vélez (por sumar cuatro amarillas y estar en peligro de suspensión fueron preservados), los rosarinos son un equipo muy serio. Tienen una idea de juego bien clara y es por eso que Independiente les haya ganado fue otro paso hacia adelante para un equipo que viene creciendo y que afrontará la próxima temporada con otra confianza y objetivos.

Rey y Montiel, las grandes figuras de Independiente

Y esta notoria mejoría tiene nombre y apellido: Santiago Montiel. El 7 bravo esta vez no hizo el gol como contra Riestra, pero otra vez volvió a ser el jugador diferente del Rojo. Picante, encarador, guapo para jugar y recuperar la pelota. Gigante. Cuando la pelota pasó por sus pies contagió y prendió la chispa, tanto en sus compañeros con en la gente. A su lado, claro, estuvo la otra figura del partido. Y por cómo se dio el desarrollo, fue el que terminó protagonizando las jugadas más importantes. Y fue Rodrigo Rey. El arquero atajó un cabezazo de Duarte casi abajo del arco y araño un remate mordido de Modica que se le metía por arriba. Fueron dos grandes atajadas que sirvieron para los últimos tres puntos del año.

Independiente lo ganó con una jugada que extrañó en grandes pasajes del año: los cabezazos de Ávalos. El 9 esta vez recibió un centro perfecto de Zabala y a los 28 minutos del primer tiempo se tiró en palomita para poner el 1-0. Para ese entonces la ventaja era merecida, porque el partido de los visitante fue de menor a mayor. Recién cuando se encontraron en desventaja se animaron a más. En realidad, también desnudaron algunas falencias del Rojo. Especialmente en el mediocampo. Extrañemente, en la segunda mitad Central tuvo tiempo y espacios para encontrar contras con mucho campo abiertos. Una no fue gol porque Rey se adelantó a la jugada y evitó un mano a mano. En la otra, porque Campaz manejó muy mal el ataque y desperdició un cuatro contra dos con olor a gol.

Apretando los dientes y con mucho esfuerzo, el Rojo terminó ganando y se despidió con una alegría en una año con muchos problemas, pero que deja esperanza. Ahora se sentará a esperar algunos resultados sabiendo que sólo un milagro le dejará un lugarcito en la próxima Sudamericana. Pero lo importante es que tiene material para más.

Olé