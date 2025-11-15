Corrientes: alerta naranja por tormentas fuertes y posible caída de granizo

El clima en Corrientes para este domingo 16 de noviembre estará marcado por la inestabilidad, con una alerta naranja por tormentas fuertes y posible caía de granizo desde la mañana. Además, la temperatura oscilará entre los 19 y 25 grados, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante las primeras horas del día se espera una probabilidad de lluvia que irá del 40 al 70%, con vientos del noreste entre 13 y 22 km/h. La humedad será cercana al 63% y la visibilidad podría reducirse notablemente por la intensidad de las precipitaciones.

Hacia la tarde, el SMN prevé que continúen las tormentas fuertes, aunque con un cambio en la dirección del viento, que pasará al sudeste y aumentará su velocidad entre 23 y 31 km/h. La temperatura se mantendría en torno a los 25 grados.

Por la noche, el tiempo comenzará a mejorar de manera gradual, aunque aun con inestabilidad. El termómetro descenderá hasta los 16 grados y los vientos rotarán al sur, con velocidades entre 13 y 22 km/h. La probabilidad de lluvias bajará a un rango del 10 al 40%.

Ante las tormentas intensas, el SMN recomienda: