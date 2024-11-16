Las noticias más importantes del 16 de noviembre

Murió un exmiembro de la peligrosa banda de “Pajarito”
Generación Zoe: mientras sigue el juicio Cositorto anuncia su incursión en política
Obras en aeropuerto: señalización, luces en la pista y ampliación del sistema de parking
Caso Loan Peña: la Justicia ratificó la prisión para el ex comisario Maciel
Corrientes presenta una ocupación hotelera del 79% para este fin de semana largo
Se pone en marcha la 30º edición del Súper Seven del Nordeste
Un centenar de caballos recuperados fueron liberados en campos fuera de la ciudad
Revelan secretos del ex centro clandestino del Regimiento 9
Policías de todo el país y Brasil llegaron al Congreso Internacional de Motorizadas
Atraparon a dos personas por el robo y faena de ovejas en Curuzú Cuatiá