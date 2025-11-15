San Lorenzo va por una victoria para mantener la ilusión

San Lorenzo recibirá este sábado a Sarmiento de Junín, por la decimosexta fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita mantener las chances de clasificar a la Copa Libertadores 2026 a través de la tabla anual.

El encuentro está programado para las 19:15, se disputará en el estadio Pedro Bidegain y contará con el arbitraje de Nicolás Lamolina.

San Lorenzo, que se encuentra hundido en una gravísima crisis institucional que parece no tener fin, está teniendo una actuación muy digna en este Torneo Clausura, tiene 23 puntos en la Zona B y ya tiene asegurada la clasificación a los octavos de final.

Esta situación le permite mantener chances de clasificar a través de la tabla anual a la fase previa de la Copa Libertadores 2026, aunque para eso necesita que se de una combinación de varios resultados y que además Boca, Rosario Central o Argentinos Juniors ganen el Torneo Clausura.

Sarmiento de Junín viene de vencer a Instituto y aseguró la permanencia. Ahora el objetivo es conseguir tres puntos y, de acuerdo a otros resultados, podría clasificar a los octavos de final.

Independiente - Central

Independiente recibirá este sábado a Rosario Central, en un encuentro que marcará el cierre de su participación en un Torneo Clausura donde fue de menor a mayor, luego de uno de los peores arranques de su historia.

El partido, que está programado para las 21:30 y se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini. El árbitro designado fue Sebastián Zunino, quien estará acompañado por Silvio Trucco en el VAR.

Luego de un arranque de Torneo Clausura desastroso, en el que solo sumó seis puntos en las primeras 12 fechas, Independiente pudo conseguir un buen funcionamiento en las últimas fechas, donde goleó 3-0 a Platense y Atlético Tucumán, mientras que el lunes pasado le ganó 1-0 como visitante a Deportivo Riestra.

Si bien no tiene chances de avanzar a los octavos de final, Independiente buscará cerrar su participación en el Clausura con una victoria que le permita mantener una mínima posibilidad de clasificar a la Copa Sudamericana 2026, aunque no depende de sí mismo.

Por su parte, Rosario Central llega invicto a esta fecha como puntero del Zona B. Ya está clasificado a los octavos de final y a la Copa Libertadores 2026.

Para este compromiso, estarán ausentes Ángel Di María y otros habituales titulares. El DT Ariel Holan decidió darles descanso y preservarlos para el inicio de los cruces eliminatorios.