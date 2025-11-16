Jornada clave para River y Racing

El Clausura de la Liga Profesional tendrá un domingo con seis partidos y con varios equipos buscando un lugar en los octavos de final y en las copas internacionales.

River, que viene de perder en el Superclásico ante Boca, visitará a Vélez en el estadio José Amalfitani desde las 17 horas con el arbitraje de Leandro Rey.

Con el descenso de San Martín de San Juan y el empate de Sarmiento frente a San Lorenzo, River clasificó a los octavos de final, mientras que para darse su clasificación a la edición 2026 de la Copa Libertadores, River deberá ganarle a Vélez y esperar que Argentinos Juniors pierda ante Estudiantes de La Plata para, al menos, entrar en la fase preliminar. Si sucediese esto y Lanús conquistase la Copa Sudamericana, el Granate liberará cupo y el Millonario ingresará a la fase de grupos.

Por su parte, el equipo de Guillermo Barros Schelotto viene de perder, el lunes en el estadio Juan Carmelo Zerillo, 2-0 ante Gimnasia La Plata.

A pesar de ya estar clasificado a los octavos de final del certamen, Vélez puso en riesgo su localía en los mismos y, de caer ante River y darse otros resultados, podría terminar en los últimos puestos de clasificación lo que lo haría ser visitante en la fase eliminatoria.

Boca recibe a Tigre

Boca, que viene de ganarle de punta a punta en el Superclásico a River, recibirá a Tigre. El encuentro se disputará en el estadio La Bombonera desde las 20.15 horas con el arbitraje de Darío Herrera.

De ganarle a Tigre o hasta empatando, Boca se quedará con el Grupo A y definirá todas las llaves de octavos de final en condición de local. En caso de perder, una victoria de Unión de Santa Fe podría desplazarlo al segundo lugar.

Para este partido, Claudio Úbeda tendrá una baja obligada que es la del defensor Lautaro Di Lollo que, ante River, llegó a la quinta amarilla. En su lugar ingresaría Nicolás Figal que no juega desde el 13 de julio, en el empate 0-0 con Argentinos Juniors por la primera fecha del Clausura.

Además, el español Ander Herrera reemplazaría al delantero Milton Giménez, sumándose al mediocampo haciendo que Exequiel Zeballos salga de esa posición de la cancha y ocupe el lugar del atacante formado en Atlanta.

Por su parte, el equipo de Diego Dabove viene de ganarle 1-0 a Estudiantes de La Plata.

Teniendo en cuenta la localía para los octavos de final, una derrota o un empate en el barrio porteño de La Boca complicaría al ´Matador´ en su posicionamiento dentro de los clasificados pero no lo dejaría afuera ya que Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors se enfrentarán entre sí.

Racing en Rosario

Racing visitará este domingo a Newell´s Old Boys de Rosario en el marco de la última fecha del Grupo A. El encuentro se disputará en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario desde las 20.15 horas con el arbitraje de Sebastián Martínez.

La Academia tiene un pie en los octavos de final pero quedó lejos de la clasificación a la próxima Copa Libertadores de América.

Con un empate Racing estará en los octavos de final, en tanto que en caso de una derrota se debería dar una combinación de resultados para que quede eliminado.

Otros juegos

La jornada del domingo también contempla los encuentros Instituto - Talleres (17.00), Estudiantes - Argentinos (20.15) y Central Córdoba - Banfield (20.15).