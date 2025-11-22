Nuevo ministro de Defensa: quién es Carlos Alberto Presti

El Gobierno nacional confirmó este sábado que Carlos Alberto Presti será el nuevo ministro de Defensa. Se convierte en el primer militar en ocupar el cargo desde el regreso de la democracia. El traspaso formal se concretará el 10 de diciembre, cuando Luis Petri asuma su banca como diputado por La Libertad Avanza.

Carrera militar

Presti, de 57 años, cuenta con más de 40 años de trayectoria en las Fuerzas Armadas. Nació en Buenos Aires en 1966 y se incorporó al Colegio Militar de la Nación en 1984, graduándose como subteniente de Infantería en 1987. Durante su carrera combinó tareas operativas con formación académica, obteniendo el título de Licenciado en Estrategia y Organización en la Escuela Superior de Guerra y especializándose en Recursos Humanos.

Antes de su nominación, Presti se desempeñaba como jefe del Estado Mayor General del Ejército, uno de los cargos más altos dentro de la estructura militar. También cuenta con experiencia internacional: fue profesor en Perú y comandó el Batallón Conjunto Argentino Haití 18 durante la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH).

Su carrera incluye servicios en el Regimiento de Infantería de Montaña 10 en Neuquén, compañías de comandos y regimientos mecanizados, lo que le brindó experiencia en distintos tipos de despliegue y operaciones militares.

Foto: prensa Ministerio de Defensa.

Momento clave

La llegada de Presti al gabinete de Javier Milei implica un cambio histórico: deberá gestionar la relación entre las Fuerzas Armadas y el Gobierno, definir lineamientos estratégicos y administrar recursos en un área clave para la soberanía y la seguridad nacional.

Este movimiento forma parte de una serie de cambios ministeriales que también incluyen la salida de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad y su reemplazo por Alejandra Monteoliva.