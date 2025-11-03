Boca Unidos ganó un histórico Provincial Sub 9

El Torneo Provincial Sub 9 que organizó la Federación Correntina de Fútbol (Fecof) quedó en poder de Boca Unidos que en la final venció a Barracas de Paso de los Libres 2 a 0. El podio lo completó Cambá Cuá y el cuarto lugar quedó para Planeta Sport de Ituzaingó.

El fin de semana en la ciudad de Ituzaingó se disputó la etapa decisiva del certamen que se convirtió en una verdadera fiesta del fútbol infantil correntino que reunió a cientos de familias, clubes y niños de toda la provincia.

La competencia tuvo lugar en los predios del Club Yacyretá y del Polideportivo Mil Viviendas. Participaron 18 clubes representantes de distintas ligas afiliadas, sumando un total de 450 chicos.

El torneo, que en su primera etapa contó con la participación récord de 37 clubes y más de 950 niños de diferentes localidades de Corrientes, tuvo como objetivo seguir promoviendo el desarrollo del fútbol infantil y fortalecer los lazos entre las instituciones deportivas del interior.

“Es un orgullo para la Federación poder desarrollar este tipo de torneos que, más allá de la competitividad y el aspecto deportivo, fue una experiencia de camaradería y compañerismo para cientos de niños de distintos puntos de la provincia”, señaló el presidente de la Fecof, Pablo Alonso.

“Desde la Fecof agradecemos la buena predisposición y el acompañamiento de las ligas del interior provincial, así como de los clubes, para que se puedan desarrollar estas competencias durante varias jornadas consecutivas. Esperamos poder seguir realizando este tipo de torneos”, añadió el dirigente.