Javier Milei Javier Milei Corrientes
Corrientes

Las noticias más importantes del 3 de noviembre

Por El Litoral

Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 06:42

Corrientes: murió un joven tras perder el control de su moto y caer al asfalto

Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán

Pesar en Corrientes por la muerte de un excombatiente de Malvinas

Distinción nacional para una especialista del Instituto de Cardiología de Corrientes

Chocó contra dos autos en Corrientes: conducía borracho y armado

Corrientes: chocó y huyó en estado de ebriedad con dos menores en su vehículo

Detuvieron a un hombre y secuestraron gorras tras un allanamiento en Corrientes

Corrientes: presentarán avances del Banco de Leche de la Provincia

La historia del correntino a quien Maradona consoló tras una derrota








 

