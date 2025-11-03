Jesús Ru sorprendió a "Juanjo" Ibáñez en la Batalla del Puente

La 16º edición de la Batalla del Puente permitió que Jesús Ru se quede con la pelea central de la velada de artes marciales mixtas que se realizó en el Club Básquetbol Córdoba.

En la pelea principal hubo sorpresa y el cinturón de la franquicia quedó para el santafesino Jesús "Mapache" Ru (27 años) que venció por sumisión en el primer round al correntino "Juanjo" Ibáñez (36 años).

La pelea de MMA Profesional fue pactada en 70 kilogramos y se resolvió en el primer acto, con una buena demostración entre dos peleadores rankeados a nivel nacional.

En la previa, en una de las peleas de semifondo y pactada en 66 kilogramos, Pablo "El Niño" Flores (21 años) se llevó el cinturón y se erigió como nuevo campeón venciendo al santafesino Elías Ru (24 años), por decisión unánime.

La batalla que consumió los tres rounds pautados y mostró en la jaula a dos luchadores que siguen consolidándose en la escena nacional. Este título estaba vacante en la franquicia volvió a tener un dueño local, dejando a Flores (de BlackWater MMA) con un futuro profesional en alza.

Otro momento vital de la noche fue la victoria de Valeria "Foxi" Ibáñez (26 años) sobre la bonaerense Katherine "La 22" Mansilla, en una pelea de semifondo en 53,5 kilos. La decisión unánime de los juradas confirmó el cinturón y el buen presente de la representante de BlackWater MMA que ahora tiene un récord profesional de 7-1.Por su parte, el chaqueño Matías “Chuky” Olmedo (de MMA Lab) se quedó con el cinturón EMP (El Más Picante) que puso en juego la organización por primera vez en su historia.El kickboxing semiprofesional también tuvo un título en juego que quedó en manos de Miguel Balbuena (Pride Gym), que en fallo dividido superó a Leonardo Luque (MM Lab).

Otras batallas

Esta edición de la Batalla del Puente tuvo un programa de combates que en la previa ya anticipada una noche histórica. Y fueron varias peleas de MMA Profesional las que encendieron la noche.

En un combate pautado en 70 kilogramos, Ariel González (MMA Lab) venció por KO en el primer round a Angel González (El Coliseo Gym), mientras que Matías Cóceres (Pride Gym) también se llevó la victoria en el primer round ante Matías Capoano (BlackWater MMA –lesionado-) en una pelea pactada en 63 kilogramos.

Por su parte y también en 63 kgs, Luciano Acevedo (Dogo Team) venció por sumisión a Alejandro Encinas (BlackWater MMA), mientras que Enzo Galeano (Guerreros Team) venció por KO en el segundo round a Iván Casco, en otro intenso combate de la categorías 66 kilogramos.