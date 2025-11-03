Susto en el centro de Corrientes por un incendio en un comercio

Bomberos Voluntarios dieron a conocer este lunes que se registró un incendio estructural en un local comercial en pleno centro de la ciudad de Corrientes.

El hecho se registró en un local ubicado en San Juan y Quintana.

De acuerdo con el reporte oficial, personal de guardia fue alertado por el sistema 911 sobre el siniestro, lo que permitió una rápida intervención de los bomberos.

El fuego fue controlado antes de que se expandiera a locales o viviendas linderas, y solo se registraron daños materiales, sin personas lesionadas.

Las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación, mientras los peritos trabajan para determinar el origen del foco ígneo.