Javier Milei Corrientes Aumento del boleto
Capital

Susto en el centro de Corrientes por un incendio en un comercio

El hecho se registró en horas del domingo en un local ubicado en el centro de la capital correntina. 

Por El Litoral

Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 07:51

Bomberos Voluntarios dieron a conocer este lunes que se registró un incendio estructural en un local comercial en pleno centro de la ciudad de Corrientes.

El hecho se registró en un local ubicado en San Juan y Quintana.

De acuerdo con el reporte oficial, personal de guardia fue alertado por el sistema 911 sobre el siniestro, lo que permitió una rápida intervención de los bomberos.

El fuego fue controlado antes de que se expandiera a locales o viviendas linderas, y solo se registraron daños materiales, sin personas lesionadas.

Las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación, mientras los peritos trabajan para determinar el origen del foco ígneo.

