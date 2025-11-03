Corrientes: un hombre gatilló tres veces a un inspector de tránsito y golpeó a otro tras la retención de su auto

Un grave y violento incidente se registró este domingo en la ciudad de Corrientes, cuando un hombre de nacionalidad colombiana atacó a inspectores de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial. El sujeto gatilló un arma de fuego en tres ocasiones contra un trabajador municipal y golpeó a otro, en represalia por el secuestro de su vehículo.

Fuentes policiales señalaron a El Litoral que el supuesto agresor está identificado y está siendo buscado para ser aprehendido.

Negativa al control de alcoholemia y secuestro

El suceso se inició alrededor de las 7 de la mañana en la intersección de avenida Maipú y Altagracia. Efectivos policiales detectaron a un hombre, de apellido Caravajal y de aparente nacionalidad colombiana, que conducía un vehículo Volkswagen Fox con signos evidentes de ebriedad.

Según explicó Ricardo García, director general de Tránsito de la Municipalidad, el conductor se negó a realizarse el control de alcoholemia y, además, no poseía ningún tipo de documentación. Estos motivos llevaron a que el automóvil fuera demorado y trasladado a la Dirección de Tránsito.

Agresión con arma de fuego y fuga

Lo más grave del incidente ocurrió horas después, alrededor de las 11 de la mañana. El mismo individuo regresó al lugar a bordo de una camioneta gris Renault Alaska y confrontó violentamente a los trabajadores municipales.

"Extrae de sus ropas un arma de fuego y gatilla tres veces al inspector que labró el acta de retiro. Obviamente gracias a Dios no salió el disparo", dijo García a radio Sudamericana.

El funcionario municipal, Ricardo García, detalló que tras el intento de disparar, el agresor le pegó un culatazo a otro inspector que no estaba directamente involucrado en el operativo y que estaba llegando a la base Artigas.

Luego de la agresión, el sujeto se dio a la fuga. Tras la respectiva denuncia, la Comisaría Quinta tomó intervención en el caso. Se informó que las cámaras del sistema COM permitieron identificar la camioneta y al agresor gracias al número de patente.