Regatas debutará frente a Corinthians en los cuartos de final

El Grupo F de los Cuartos de Final de la Liga Sudamericana de Baloncesto 2025 (LSB) se jugará entre el 14 y 16 de noviembre en Asunción, Paraguay.

Regatas Corrientes tendrá su debut frente a Corinthians el viernes 14 a las 17.10.

Al día siguiente se medirá con Defensor Sporting de Uruguay a las 16.40 y cerrará esta etapa frente a San José a partir de las 1940.

En el Grupo F competirán Corinthians (BRA), Defensor Sporting (URU), Regatas Corrientes (ARG) y el anfitrión, Deportivo San José (PAR), quienes avanzaron a esta instancia tras liderar los Grupos C y D, respectivamente, en la etapa inicial de la competición.

Antes, entre el 7 y 9 de noviembre, se jugará el Grupo E de los Cuartos de Final, también en Paraguay, en el Polideportivo Cooperativa de Capiatá, con Olimpia Kings (PAR), como local, recibiendo a CD Jorge Guzmán (ECU), Ferro (ARG) y Club Universitario de Sucre (BOL).

Los dos mejores de cada grupo de los Cuartos de Final clasificarán al Final 4, programado del 5 al 7 de diciembre, en una sede que se anunciará una vez definidos los equipos finalistas.

Calendario Grupo F

Así se jugarán los partidos del Grupo F en el el Polideportivo León Condou:

Viernes 14

Corinthians vs. Regatas - 17:10

San José vs. Defensor Sporting - 20:10

Sábado 15

Regatas vs. Defensor Sporting - 16:40

San José vs. Corinthians - 19:40

Domingo 16

Defensor Sporting vs. Corinthians - 16:40

San José vs. Regatas - 19:40