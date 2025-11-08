¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Chaco Brasil Franja de Gaza
Chaco Brasil Franja de Gaza
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
FÚTBOL

San Lorenzo de Monte Caseros se coronó en el Provincial Femenino

La etapa final se jugó en Capital y en el juego por el título, las cacereñas se impusieron a San Martín de Santo Tomé 5 a 0.

Por El Litoral

Sabado, 08 de noviembre de 2025 a las 21:50
GENTILEZA LIGA CORRENTNA

San Lorenzo de Monte Caseros se consagró campeón del Torneo Provincial Femenino que organizó la Federación Correntina de Fútbol. En la final, se impuso a San Martín de Santo Tomé 5 a 0. 

María Laura Paiz, en dos oportunidad, Diana González, Yuliasna Flores y Yesica Sena fueron la autoras de los goles para la consagración de San Lorenzo que sumó su tercer título a nivel provincial.

La cuarta edición del certamen provincial tuvo su instancia final este sábado en el complejo Leoncio Benítez de Boca Unidos en la capital provincial.

Durante la mañana, en las semifinales, San Lorenzo venció a Boca Unidos 2 a 0, mientras que San Martín de Santo Tomé necesitó de tiros penales para superar a San Martín de Esquina 5 a 4 después de empatar en 1 tanto.

 

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD