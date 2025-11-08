San Lorenzo de Monte Caseros se coronó en el Provincial Femenino

San Lorenzo de Monte Caseros se consagró campeón del Torneo Provincial Femenino que organizó la Federación Correntina de Fútbol. En la final, se impuso a San Martín de Santo Tomé 5 a 0.

María Laura Paiz, en dos oportunidad, Diana González, Yuliasna Flores y Yesica Sena fueron la autoras de los goles para la consagración de San Lorenzo que sumó su tercer título a nivel provincial.

La cuarta edición del certamen provincial tuvo su instancia final este sábado en el complejo Leoncio Benítez de Boca Unidos en la capital provincial.

Durante la mañana, en las semifinales, San Lorenzo venció a Boca Unidos 2 a 0, mientras que San Martín de Santo Tomé necesitó de tiros penales para superar a San Martín de Esquina 5 a 4 después de empatar en 1 tanto.