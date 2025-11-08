Mandiyú mostró su contundencia y goleó a Sportivo Surubí de Goya

Una contundente producción ofensiva le permitió a Mandiyú golear a Sportivo Surubí 5 a 1 en el cierre de la primera rueda de la etapa de grupos en el Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol.

El partido se jugó este sábado en el estadio Leoncio Benítez de Boca Unidos correspondió a la tercera fecha de la Zona 3 de la Región Litoral Norte.

La goleada de Mandiyú se concretó en el segundo tiempo después de ganar el primero 2 a 1. El cambio de ritmo y la efectividad en el ataque fueron claves para el triunfo del conjunto capitalino.

Mandiyú lastimó a los 2 minutos de juego cuando Juan José Solís desbordó por la derecha, mandó el centro que conectó con su pie derecho Gonzalo “Tono” González para mandar la pelota al fondo del arco.

Con el marcador abierto, el partido cayó en un bache. Mandiyú no tuvo variantes para atacar y Sportivo Surubí mostró limitaciones cuando intentó adelantarse.

Pasando la mitad de la etapa, Mandiyú se adueñó de la pelota en la mitad de la cancha y llevó peligro hacia el arco defendido por Cristian González.

Sobre el final de la etapa, llegaron un par de emociones. A los 37 el equipo goyano tuvo un tiro de esquina a su favor, pero la contra de Mandiyú fue letal.

La jugada comenzó por la franja derecha y por la izquierda, entrando solo el área definió Hernán Valenzuela. Casi de inmediato, Sportivo Surubí hilvanó su mejor jugada en ataque. Matías Arriola habilitó a Ariel Gómez, que cuando intentó una gambeta larga, fue derribado por Milton Ferreyra, el arquero de Mandiyú. El penal lo cambió por gol José Marquez a los 42 minutos.

En el segundo período hubo un solo equipo en la cancha. Mandiyú tomó el protagonismo central y no le permitió reaccionar al rival.

El tercer gol llegó a los 7 minutos con una exquisita definición de taco por parte de Lautaro Mendoza, después de otro centro envíalo por Solís desde la derecha.

A los 13, otra vez el “9” se hizo presente en la red. Esta vez recibió la pelota de frente al arco y con su pie izquierdo venció a González.

El quinto gol llegó a los 17 a través de un penal que ejecutó Héctor Zabala. La infracción dentro del área que originó la pena máxima la recibió Hernán Valenzuela.

Después, Mandiyú siguió atacando pero le faltó puntería para aumentar la diferencia.

Con este resultado, Mandiyú lidera su grupo con 6 puntos, Sportivo Surubí quedó con 3 y Defensores de San Roque sigue con 0. En al próxima fecha, cuarta, Mandiyú recibirá a Defensores y Sportivo Surubí quedará libre.