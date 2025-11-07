Rosenkrantz, ministro de la Corte, en Corrientes

n El ministro de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, estuvo ayer en Corrientes para participar de las Jornadas Académicas: “Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).

Además de Rosenkrantz, expuso el Dr. Antonio M. Hernández (Constitucionalista).

Participaaron de las Jornadas: la Dra. Marina Prada – Secretaria Letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

l Dr. Mario Cámpara – Secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

l Dr. Rodrigo Sánchez Brigido – Secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

l Dr. Sebastián Elías – Secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

l Dr. Roberto Saggese – Secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación