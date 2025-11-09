¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Automovilismo

GP de Brasil: en qué posición arrancará Franco Colapinto

El piloto argentino finalizó 18° en la clasificación. Esta será su 15º presentación en la temporada 2025 a bordo de la escudería Alpine, que lo confirmó como piloto titular para 2026.

Por El Litoral

Domingo, 09 de noviembre de 2025 a las 07:49

La 21º fecha del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 se disputará este domingo en lo que será el Gran Premio de Brasil, que se corre en el Circuito de Interlagos. El argentino Franco Colapinto, quien finalizó 18° en la clasificación, hará su 15º presentación en la temporada 2025 a bordo de la escudería Alpine, que lo confirmó como piloto titular para 2026.

Lando Norris largará desde el primer lugar, gracias a su gran actuación en la clasificación del sábado, en la que registró una vuelta de 1:09.511. Por detrás de él, estarán el jóven piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, y el monegasco de Ferrari, Charles Leclerc. Colapinto comenzará la carrera desde el 18° puesto

Cómo es el circuito del GP de Brasil de la F1

El Autódromo José Carlos Pace, ubicado en la ciudad de San Pablo, fue construido en 1938 y forma parte del calendario de la Fórmula Uno desde 1973. Este trazado representa un verdadero desafio para los pilotos, ya que se caracteriza por su sentido antihorario y sus significativos desniveles. Tiene un total de 15 curvas y se intercalan giros de alta y baja velocidad.

  • Número de vueltas: 71
  • Longitud del circuito: 4.309km
  • Distancia de carrera: 305.939km
  • Récord de vuelta: 1:10.540 - Valtteri Bottas (2018)

F1: a qué hora de Argentina es la carrera del GP de Brasil

  • Argentina: 14 horas.
  • Brasil: 14 horas.
  • Uruguay: 14 horas.
  • Paraguay: 13 horas.
  • Chile: 13 horas. 
  • Bolivia: 13 horas.
  • Venezuela: 13 horas.
  • Perú: 12 horas.
  • Ecuador: 12 horas.
  • Colombia: 12 horas.
  • México: 11 horas.

F1, EN VIVO: dónde ver el GP de xxx por TV y seguir ONLINE

La carrera de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. Además, vas a poder seguir el minuto a minuto de la competición en el sitio webwww.tycsports.com.

  • Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow
  • Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
  • Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

También se podrá ver online a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN, la cual se contrata previo registro a través de la página web por $10.549 final por mes. También podrás seguir la carrera a través del streaming de TyC Sports.

TyC Sports

