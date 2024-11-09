¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Elecciones calor en Corrientes Lisandro Almirón
Corrientes

Las noticias más importantes del 9 de noviembre

Por El Litoral

Sabado, 09 de noviembre de 2024 a las 07:30

Hogar Rincón de Luz: cuidador de niños fue condenado a 20 años de prisión por abuso sexual

Un exintendente denunció la sustracción de nueve cerdos

Colectivos gratis al Taragüí Rock: horarios y lugar de salida

Un chaqueño fue detenido acusado de un delito de abuso sexual

Descubrí Corrientes: inician los recorridos guiados gratuitos por el casco histórico

Un grupo de rescatistas piden ayuda para alimentar a 120 mascotas

Gobernadores del Norte Grande: Valdés abogó por "históricos reclamos" para el NEA

Pese a las demoras, Pami Corrientes garantiza la entrega de medicamentos

Secuestran más de 20 toneladas de cobre, bronce y aluminio valuadas en $177 millones

UCR Corrientes: Galdeano no descartó que las internas sean antes de fin de año









 

