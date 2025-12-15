Ignacio Monzón cierra el año en Perú

El tenista correntino cerrará Ignacio Monzón cerrará el 2025 en Perú donde jugará un nuevo Future, categoría M15.

El jugador de 27 años se recuperó de una molestia muscular y fue confirmado para el certamen que de desarrollará en Lima sobre polvo de ladrillo.

Monzón (731 en el ranking de la ATP) debió retirarse de otro M15 en Lima por una dolencia lumbar que le impidió completar su partido de segunda ronda frente al español Oriol Roca Batalla.

Mejoró la condición física de Monzón y fue incluido en el sorteo para el cuadro principal del M15 que se puso en marcha este lunes.

El correntino enfrentará en la primera ronda al chileno Benjamín Torrealba (829) en lo que será el cuarto enfrentamiento que tendrán en el circuito profesional. Hasta aquí, el argentino se impuso en los tres partidos diputados, dos en el 2024 y uno en 2025.

Monzón también aparece en el cuadro de dobles donde hará dupla con su compatriota Bautista Vilicich. En el duelo de primera ronda sus rivales serán Nicolás Bruna (Chile) y Rocco Valente (Argentina).