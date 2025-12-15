Corrientes tendrá una semana con temperaturas en ascenso y máximas de hasta 37 °C

Luego de las lluvias registradas este lunes, la ciudad de Corrientes se prepara para una semana con un marcado ascenso térmico, con pronósticos que indican que las temperaturas máximas podrían llegar hasta los 37 grados.

De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo se mantendrá estable y sin precipitaciones significativas.

Tendencia de temperaturas