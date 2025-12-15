Corrientes tendrá una semana con temperaturas en ascenso y máximas de hasta 37 °C

Luego de las lluvias registradas este lunes, la ciudad de Corrientes se prepara para una semana con un marcado ascenso térmico, con pronósticos que indican que las temperaturas máximas podrían llegar hasta los 37 grados.
De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo se mantendrá estable y sin precipitaciones significativas.
Tendencia de temperaturas
-
Martes: se espera un cielo algo nublado, con una temperatura mínima de 18°C por la mañana. La máxima por la tarde alcanzará los 28 °C.
-
Miércoles: el día continuará sin precipitaciones, con la temperatura oscilando entre 16 °C (mínima) y 29 °C (máxima).
-
Jueves y Viernes: las condiciones de tiempo estable continuarán, con un aumento progresivo del calor. Se esperan máximas entre 31 °C y 35 °C.
-
Sábado: Será el día más caluroso de la semana, con la máxima pronosticada llegando a los 37 °C.