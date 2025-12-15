¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

BCRA Rob Reiner Policía de Corrientes
BCRA Rob Reiner Policía de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Edición 35°

Convocan a bailarines para ser parte del Ballet Oficial del Chamamé 2026: los requisitos

El Instituto de Cultura provincial abrió la audición para conformar el cuerpo artístico bajo la dirección del maestro Luis Marinoni, que actuará en las 10 noches del Anfiteatro Cocomarola. Cuándo y dónde se realizará la audición para el Ballet Oficial.

Por El Litoral

Lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 18:57

El Gobierno de Corrientes, a través del Instituto de Cultura, lanzó la convocatoria para la audición de bailarines que deseen integrar el Ballet Oficial de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé, 21ª Fiesta del Chamamé del MERCOSUR y 5ª Celebración Mundial.

El cuerpo artístico, que estará bajo la dirección del maestro Luis Marinoni, tendrá un rol protagónico en cada una de las diez noches del festival, llevando al escenario del Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola una puesta en escena que busca expresar la identidad del Chamamé, Patrimonio Cultural de Corrientes y del mundo.

Requisitos y fecha de audición

La audición se realizará el próximo miércoles 17 de diciembre, a partir de las 18 horas, en el patio del Instituto de Cultura, ubicado en San Juan 546, de la Capital correntina.

Los requisitos solicitados a los aspirantes son:

  • Ser mayor de 18 años.

  • Contar con experiencia en danzas folclóricas argentinas.

  • Poseer manejo escénico y capacidad de trabajo en equipo.

  • Disponer de factura.

  • Asistir con ropa cómoda.

La convocatoria representa una "oportunidad única" para integrar el cuerpo de baile del máximo evento chamamecero y ser parte activa de una de las expresiones culturales más representativas de la provincia. Los interesados pueden solicitar más información comunicándose al 3794-409132.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD