Regatas reconoce a sus deportistas destacados

La XXXV edición de los Premios Regatas, el evento que homenajea y distingue a los mejores deportistas del año en las diferentes disciplinas de la institución del parque Mitre, ses concretará este martes.

El emblemático evento se llevará adelante desde las 20 en el Playón deportivo de la institución, y la invitación está abierta para todos aquellos que quieran sumarse a presenciar y acompañar la jornada.

Año a año, por su trayectoria, vigencia, y por la preponderancia de los atletas que participan, la entrega de premios regatense se volvió una de las ceremonias más importantes de la ciudad y de la provincia en materia deportiva.

Y como todos los años, el plato fuerte de la jornada será conocer finalmente quien se quedará con el premio mayor de la noche: el Regatas de Oro. Recordando que la última laureada fue Tania Ferreyra en dos oportunidades consecutivas, 2023 y 2024.

Todos los nominados

Ajedrez: Genaro Gómez Gigliani, Agustino Vega Arengo, Tomás Pueyo y Pueyo y Noah.

Básquet (U15, U17, U21 y Primera): Mateo Oviedo Ricagno, Joaquín Almozni, Viktor Bender, Renata Sosa y Liset González.

Cesto (Sub14, Sub17 y Primera): Julieta Cuevas, Luciana Baruzzo Brítez, Bernardita Godoy Marottoli, Marina Raimondo y Carolina Desimoni.

Judo (Juveniles, Kyus Graduados y Seniors): Franco García, Ignacio Mariño Rey, Máximo Núñez López, Agustín Domínguez y Mauricio López.

Karate (Cadetes, juveniles y adultos): Abril Benítez Oporto, Joaquín Barrios Baranda, Ramiro Solís, Mia García, Santiago Lanzos.

Natación (Federados): Sofía Fages, Ezequiel Lafuente, Tania Ferreyra, Franco Schmocker, Ana Paula Cabral.

Remo (Oficiales): Fiorela Méndez, Ángeles Ayala, Sabrina Zibelman, Irina Zibelman y Juan Cruz Alarcón.

Taekwon-Do (Juveniles, Adultos): Joaquín Maidana, Benjamín Sánchez Morales, Dante Soto Demonte Rojo Arbelo, Azul Parodi y Daiara Gutiérrez Rojo Arbelo.

Tenis de Mesa (Federados): Martina Benítez Tomé, Anita Romero, Gabriel Montiel, Lautaro Zabala y Nicolás Núñez.

Tumbling (Juveniles y Avanzados): Brianna Vargas, Pía Flores, Alma Tegiachi Acosta, Andrea Sandoval y Mia Fernández González.

Vela (Optimist, Laser, Cadet): Amanda Capitanich, Agostina Fernández, María Julia Tarragó, Augusto Urbisaglia y Adrián Montiel.

Vóleibol (Sub18, Sub21, Primera): Alexis Miérez, Virginia Beber, Santiago Pajor, Gastón De Pompert y Ana Paula Barone.