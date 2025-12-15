Lautaro Midón jugará la clasificación del Argentina Open 2026

La edición N°26 del Argentina Open de tenis fue presentada en la Ciudad de Buenos Aires y se confirmó que el correntino Lautaro Midón disputará la clasificación del certamen.

El ATP 250 de Buenos Aires se disputará del 7 al 15 de febrero de 2026 en las míticas canchas del Buenos Aires Lawn Tennis Club, con una nómina de figuras que promete un espectáculo de primer nivel.

En la presentación oficial, Martín Jaite, director del torneo, confirmó la invitación para la qualy para uno de los jóvenes tenistas locales que prometen: el correntino Midón (232° del ranking mundial).

“Lauti se ganó la invitación en la cancha, gracias al gran año que tuvo”, sostuvo Jaite, quien también destacó que el correntino se adjudicó en el 2025 la beca Galperín al mérito deportivo.

Para el cuadro principal ya están confirmados los italianos Lorenzo Musetti y Matteo Berrettini, el francés Gael Monfils, el argentino Francisco Cerúndolo y el campeón defensor, el brasileño Joao Fonseca.

Musetti, actual N°8 del ranking ATP, llega en gran forma tras alcanzar la final de Montecarlo y las semifinales de Roland Garros, ambos sobre polvo de ladrillo. Matteo Berrettini, ex N°6 del mundo, y Gael Monfils, (que también supo ser N°6 ATP), ganador de 13 títulos ATP, también formará parte del evento. El francés ya anunció que 2026 será su última temporada como profesional, por lo que el público argentino tendrá el privilegio de despedirlo en una de sus últimas presentaciones.

Por su parte, Francisco Cerúndolo, N°1 del tenis argentino y actual 21° del ranking mundial, buscará revancha tras haber caído en la final de la edición 2025 y también en 2022. Y el joven brasileño João Fonseca, sensación del circuito y campeón defensor, regresará al Buenos Aires Lawn Tennis Club para intentar repetir su consagración.