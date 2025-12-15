Profundo pesar en la Policía de Corrientes por la muerte del comisario inspector Edmundo Delgado

La Policía de Corrientes expresó su profundo pesar por la muerte del Comisario Inspector Edmundo Ramón Delgado, un oficial superior con una extensa y respetada trayectoria dentro de la institución provincial.

Delgado era reconocido por sus camaradas como una persona muy querida y un hombre de conducta intachable, cualidad que fue el común denominador de su legado durante su paso por diversos destinos en actividad.

Los restos del comisario inspector son velados en la ciudad de Ituzaingó, de donde era oriundo.

Las autoridades del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía hicieron llegar sus condolencias a la familia del oficial fallecido.