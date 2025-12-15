Regatas buscará cambiar su imagen en Capital Federal

El Club de Regatas Corrientes se presentará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la continuidad de la Liga Nacional de Básquet. Visitará a San Lorenzo este martes desde las 20:30 en el Polideportivo Roberto Pando, y el jueves chocará con Ferro desde las 22:10 en el Héctor Etchart.

El juego con el Ciclón tendrá a Pablo Estévez, Ariel Rosas y Fabio Alaniz como jueces. El compromiso en Caballito irá por la pantalla de TyC Sports con Juan Fernández, Raúl Sánchez y Emanuel Sánchez como réferis, y con Walter Milocco como comisionado.

El base santiagueño Nicolás “Penka” Aguirre no será de la partida por una distensión muscular en el aductor que ya le impidió estar presente en el juego contra Platene.

Además, la otra baja será la de Luis Santos, quien fue dado de baja después del último juego. El pivote dominicano seguirá su carrera deportiva en Uruguay.

Regatas viene de dos duros traspiés: la caída en la final de la Liga Sudamericana el pasado domingo 7 de diciembre, y la abultada derrota como local frente a Platense el último miércoles 89 a 67.

Los dirigidos por Juan Varas necesitan dejar atrás eso y volver a sumar en el certamen doméstico, en donde además tendrá una oportunidad de revancha rápida frente al Verdolaga. Actualmente el equipo está 8° con récord de 6 victorias y 5 derrotas, y quiere subir posiciones.

San Lorenzo, por su parte, viene de dos victorias consecutivas como local: le ganó a Unión 80-75 y a Argentino 88-52. Aunque su presente es bastante irregular. En la tabla de posiciones se encuentra 14° con 5 victorias y 8 derrotas.

Lo de Ferro es totalmente contrario. Viene de consagrarse campeón de la Liga Sudamericana de manera invicta ganándole la final al Remero 85-68, y además en la Liga Nacional está firme y sólido. Lidera las posiciones con un récord de 11 victorias y apenas 1 derrota. Su única caída fue con Independiente de Oliva el 13 de noviembre, y desde allí sumaron cinco triunfos seguidos más en el plano nacional.

Regatas sabe que tendrá una dura salida a la ruta, pero muy importante para sumar puntos importantes y escalar posiciones en la tabla, y sobre todo, para cambiar la cara de las duras derrotas que sufrió a la espera del clásico del próximo lunes 29.