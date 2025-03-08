Empedrado recibe a Deportivo Concepción con la necesidad de ganar

La cuarta fecha, primera de la segunda rueda, del Torneo Provincial de Clubes de fútbol se pondrá en marcha este sábado con la disputa de dos encuentros.

Los partidos se disputará en Corrientes y Santo Tomé con puntos importantes en juego pensando en la clasificación.

Por la Zona 12, en cancha de Ferroviario desde las 17, el Deportivo Empedrado recibirá a Deportivo de Concepción.

El equipo capitalino reúne 4 puntos y comparte la primera ubicación del grupo con Benjamín Matienzo de Goya que tiene jornada de descanso.

Los conducidos por Víctor Galarza buscarán una nueva victoria que los deje bien posicionados en la lucha por un pasaje a la siguiente ronda.

Mientras que Deportivo de Concepción perdió en sus dos presentaciones y está obligado a ganar para mantener la ilusión de clasificar.

Empedrado le ganó como visitante a Deportivo de Concepción 3 a 1 en el partido correspondiente de la primera fecha.

El otro cotejo de la jornada sabatina se jugará en Santo Tomé y corresponde a la Zona 3. Desde las 20, el local Barcelona enfrentará a Luz y Fuerza de Virasoro.

En este grupo, Barcelona lidera las posiciones con 4 puntos, San Francisco de La Cruz tiene 3 y Luz y Fuerza está con 1.

La cuarta fecha se completará el domingo con la disputa de otros 11 partidos y los equipos capitalinos serán visitantes.

Por la Zona 13, Mandiyú visitará a Canale de Bella Vista desde las 17 y por la Zona 1, Sacachispas hará lo propio con Ferroviario de Saladas a partir de las 19.

Por su parte, Curupay quedará libre en la Zona 10 donde jugarán Football de Esquina y Central Goya.

