Secuestran marihuana, un arma y detienen a cuatro jóvenes en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este sábado secuestraron marihuana, un arma de fuego y demoraron a cuatro jóvenes en inmediaciones del barrio San Antonio Oeste, en la capital correntina.

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, realizaban recorridas preventivas cuando detectaron a un grupo de personas realizando un presunto “pasamanos” en inmediaciones de calles Los Charrúas y Los Andes.

Al advertir la presencia de los uniformados, los sospechosos intentaron escapar, pero fueron alcanzados y demorados tres hombres y una mujer, todos mayores de edad.

En su poder, la Policía encontró dos envoltorios con sustancia vegetal que dio positivo para marihuana, con un peso total de 6,50 gramos, además de un arma de fuego cuya procedencia ahora se investiga.

Finalmente, los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.