Por las elecciones, Registro Civil de Corrientes abrirá este domingo para entregar DNI

En el marco de las elecciones provinciales de este domingo 31 de agosto, el Registro Provincial de las Personas informó que permanecerá abierto para garantizar que los ciudadanos puedan contar con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y ejercer su derecho al voto.

La atención será en la sede central de la Capital y en diversas delegaciones del interior que tengan documentos disponibles para entrega. El horario establecido será de 8 a 17:30, exclusivamente para la entrega de DNI ya tramitados.

Actualmente, se encuentran disponibles más de 470 documentos en la oficina central de Corrientes, a la espera de ser retirados. Desde la institución recordaron que durante las últimas semanas se realizaron múltiples operativos y se aceleraron los trámites de documentación para facilitar el acceso a los ciudadanos.

En comparación con años anteriores, la cifra de documentos pendientes de entrega se redujo considerablemente. Mientras que en otras épocas llegaron a acumularse más de 5.000 DNI sin retirar, hoy el stock no supera los 500.