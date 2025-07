Curupay goleó y se aseguró un lugar en los cuartos de final

Curupay goleó a Huracán Corrientes y se convirtió en el segundo equipo clasificado para disputar los cuartos de final del Torneo Oficial de Primera División A que organiza la Liga Correntina de Fútbol.

Este sábado se cerró la segunda fecha, segunda etapa y Curupay venció claramente a Huracán 5 a 1 para asegurarse un lugar entre los 8 mejores de la fase Definición.

Los goles del maderero fueron marcados por Antonio Báez en tres oportunidades, Carlos Báez y Ezequiel Sánchez. La única conquista del azulgrana fue de Enzo Mambrín.

Por su parte, con dos goles de Guillermo Barreto y uno de Esteban Medina, Mandiyú superó a Lipton 3 a 0 y se mantiene el tope de las posiciones. El Albo, en la fecha anterior, ya logró la clasificación a los cuartos de final.

En la lucha por quedar entre los ocho mejores, fueron importantes los triunfos de Cambá Cuá sobre Sacachispas 2 a 0 (foto) con goles de Cirilo Enrique y Julio Sena y de Sportivo frente a Independiente 2 a 0 (Franco López x 2).

Mientras que en la parte baja de la tabla, Libertad le ganó a Talleres 5 a 3 y salió de la zona de promoción. En tanto que, con gol de Héctor Duete, Mburucuyá superó a Ferroviario 1 a 0 y dejó al verdolaga entre los cuatro últimos del torneo.

Cumplida la segunda fecha de la etapa Definición, las posiciones quedaron de esta manera: Mandiyú 45 puntos, Curupay 41, Cambá Cuá y Empedrado 32, Independiente 30, Boca Unidos 28, Sportivo 27, Sacachispas 23, Lipton 22, Mburucuyá y Huracán 17, Libertad 14, Talleres y Ferroviario 12, Soberanía 3 e Invicto 1.

La tercera fecha contempla estos partidos: Soberanía vs. Mburucuyá, Ferroviario vs. Lipton, Mandiyú vs. Sportivo, Independiente vs. Empedrado, Libertad vs. Huracán, Invico vs. Talleres, Curupay vs. Sacachispas y Cambá Cuá vs. Boca Unidos.

Ascenso

La lucha por los dos ascensos en la Primera B sigue en las mismas condiciones después de disputarse la segunda fecha, etapa Definición.

Los tres primeros equipos ganaron y por lo tanto no se produjeron variantes, aunque ahora solo restan cuatro fechas para concluir la fase.

El líder, Deportivo Montaña goleó a Alvear 7 a 2. Mientras que sus escoltas Yaguareté y Rivadavia vencieron a Quilmes 3 a 0 y a Juventud Naciente 3 a 2, respectivamente.

Además, San Jorge triunfó sobre Peñarol 1 a 0.

Doctor Montaña quedó con 32 puntos, Yaguareté y Rivadavia con 29 y San Marcos con 27 en las principales ubicaciones.