¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Itatí Tercera Marcha Federal Universitaria Lluvia en Corrientes
Itatí Tercera Marcha Federal Universitaria Lluvia en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Copa Libertadores

River no pudo de local y perdió 2-1 frente al Palmeiras

Con un Millonario que reaccionó tarde, achicó la diferencia a un solo tanto. El partido de vuelta será el próximo miércoles en San Pablo.

Por El Litoral

Jueves, 18 de septiembre de 2025 a las 07:43

River fue una montaña rusa de emociones en una noche negativa en el Monumental, pese a la reacción final que le abrió la puerta a la ilusión de un batacazo en Brasil. Perdió por 2-1 frente a Palmeiras en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 y desnudó su peor versión en un primer tiempo en el que la visita lo sometió sin atenuantes y le convirtió dos goles -podrían haber sido más- con Gustavo Gómez y Vitor Roque.

En el complemento, entre la intención de los de Abel Ferreira de conservar la ventaja y el ingreso de Juanfer Quintero, el Millonario mejoró el semblante y dominó sin chances claras, hasta que empujado por su gente llegó al descuento con Lucas Martínez Quarta recién a los 43 minutos y pareció encenderse cuando el tiempo se acababa.

El próximo miércoles en San Pablo, la hora de la verdad.

TyC Sports

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD