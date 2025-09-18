Corrientes: choferes de colectivos vistieron con un nuevo manto a la Virgen de la rotonda

En un acto de fe, un grupo de choferes le confeccionó un nuevo manto a la Virgen de Itatí ubicada en la Rotonda de la ciudad de Corrientes. El nuevo atuendo ya puede ser apreciado en uno de los puntos de acceso de la ciudad capital.

La iniciativa surguió de un grupo de chóferes de la línea de colectivos 102, quienes decidieron diseñar una nueva túnica a "Virgencita Morena", patrona de la provincia. Según enunciaron, la vestimenta se hizo como símbolo de protección y gratuitud hacia la virgen, quien diariamente les acompaña en sus recorridos por las rutas.

El nuevo diseño, que se distingue por su delicadeza y detalle, resalta el compromiso de los trabajadores del transporte con su patrona y con la comunidad. Este tipo de gestos no solo refuerzan los lazos espirituales, sino que también simbolizan la solidaridad y la devoción por parte de los choferes.

La Virgen de Itatí, venerada por miles de devotos en toda la región, continúa siendo un punto de referencia espiritual y un símbolo de protección para la comunidad correntina.

Fuente: Noticias Itateñas.