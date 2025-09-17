Corrientes: un menor de edad que iba a caballo fue atropellado al intentar cruzar un ruta

Un menor de edad fue resultó con graves heridas luego que un automóvil lo embistiera en Ruta Provincial N° 117, en Paso de los Libres. Si bien ocurrió el pasado 12 de septiembre, el video del incidente se difundió el martes.

El hecho ocurrió sobre RN 117, en el acceso a una estación de servicio YPF de Paso de los Libres. En la imágenes se observa a un menor de edad que intentó cruzar la calzada a bordo de un caballo para momentos después ser embestido por un automóvil.

Tanto el menor como el animal que montaba terminaron en el suelo con señales de dolor.

El menor sufrió heridas de consideración, entre ellas una fractura de fémur, siendo trasladado de urgencia al hospital local, según la información brindada por Zoom Producciones de Paso de los Libres.

El menor, identificado como Tomás, fue trasladado el martes al Hospital Pediátrico Juan Pablo II, de ciudad Capital. Según el padre del menor, Juan Carlos Aranda, fue intervenido “de la rodilla para abajo, se quebró”.

Sobre el caballo en que montaba, Juan Carlos dijo que "en frente de mi casa hay un campo grandisimo y mi vecino tiene una chacra", "él -Tomás- dice que andaba con un nenito y se alejó de él y se fue para la ruta", en entrevista con Radio Dos.

Por otro lado, el padre de Tomás confirmó que el conductor del vehículo que lo embistió “todas las tardes y las mañanas me llama y me manda mensajes, se hizo cargo de él”, y agregó que “siempre pregunta por él”, “no disparó, dio la cara”, aclaró Juan Carlos.

