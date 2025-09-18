Fuerza Patria lanza su lista de candidatos a diputados en Corrientes

El frente Fuerza Patria realizará este viernes el lanzamiento oficial de su lista de candidatos a diputados nacionales con vistas a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El acto será a las 20 en la sede del Partido Justicialista, en Salta 663 de la capital correntina.

La propuesta legislativa estará encabezada por el intendente de San Roque, Raúl “Rulo” Hadad, acompañado por Gisela Lezcano y Marcelo Ríos. También integran la nómina Silvana Cabrera, Daniel Ayala y Dora Espínola.

El espacio reúne al peronismo junto a otros partidos aliados como el Frente Renovador, Renovador Federal, Partido de la Victoria, Kolina, Democracia Cristiana, Partido del Trabajo y del Pueblo, y Nuevo Encuentro.

En la agenda previa al lanzamiento, Hadad recorrerá este jueves Santa Lucía y Goya, y el viernes visitará San Isidro y la capital. El sábado, en tanto, participará del congreso provincial del Frente Renovador en la ciudad de Mercedes..